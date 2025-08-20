عناصر أمن الدولة يتلقون تدريبًا على تطبيق أصول المحاكمات الجزائية

نظمت ، بحسب بيان نشرته على "إكس"، جلسة تدريبية لعناصرها حول تطبيق المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية، بالتعاون مع مؤسسة " إيبرت" - ، لتعزيز كفاءتهم القانونية وضمان الاجراءات القضائية.

