30
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
32
o
جبيل
30
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
30
o
زحلة
31
o
بعلبك
22
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عناصر أمن الدولة يتلقون تدريبًا على تطبيق أصول المحاكمات الجزائية
Lebanon 24
20-08-2025
|
00:04
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظمت
المديرية العامة لأمن الدولة
، بحسب بيان نشرته على "إكس"، جلسة تدريبية لعناصرها حول تطبيق المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية، بالتعاون مع مؤسسة "
فريدريش
إيبرت" -
مكتب لبنان
، لتعزيز كفاءتهم القانونية وضمان
التزام
الاجراءات القضائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شكوى جزائية ضد قاسم.. الراعي: شعار "المقاومة"سقط وقبلان: نزع السلاح خيانة خطيرة
Lebanon 24
شكوى جزائية ضد قاسم.. الراعي: شعار "المقاومة"سقط وقبلان: نزع السلاح خيانة خطيرة
20/08/2025 12:15:11
20/08/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار للعربية: الفريق المسلح يتسبب بضرب أصول الدولة اللبنانية
Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار للعربية: الفريق المسلح يتسبب بضرب أصول الدولة اللبنانية
20/08/2025 12:15:11
20/08/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لن نقوم برهن أصول الدولة
Lebanon 24
سلام: لن نقوم برهن أصول الدولة
20/08/2025 12:15:11
20/08/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة
Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة
20/08/2025 12:15:11
20/08/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
لتعزيز الابتكار ودعم المزارعين.. تعاون بين وزارة الزراعة وغرفة التجارة في طرابلس
Lebanon 24
لتعزيز الابتكار ودعم المزارعين.. تعاون بين وزارة الزراعة وغرفة التجارة في طرابلس
05:12 | 2025-08-20
20/08/2025 05:12:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟
Lebanon 24
أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟
05:07 | 2025-08-20
20/08/2025 05:07:38
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
Lebanon 24
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
05:05 | 2025-08-20
20/08/2025 05:05:25
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
Lebanon 24
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
05:04 | 2025-08-20
20/08/2025 05:04:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
Lebanon 24
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
05:00 | 2025-08-20
20/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
Lebanon 24
وفاة لبناني بحادث سير في سوريا.. وفيديو يوثّق الحادث الأليم
14:30 | 2025-08-19
19/08/2025 02:30:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
Lebanon 24
ضبط الاف الدولارات في منزل سوريّة... قوى الأمن أوقفتها وهذا ما اعترفت به
06:29 | 2025-08-19
19/08/2025 06:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
Lebanon 24
الطاقة الشمسية تخلف جبلاً من النفايات القاتلة.. "ذهب سام" يفتك باللبنانيين
11:30 | 2025-08-19
19/08/2025 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
Lebanon 24
خلال العام الدراسي... إعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعياً!
10:31 | 2025-08-19
19/08/2025 10:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
Lebanon 24
كان برفقة زوجته وأولاده... إليكم ما حصل مع لبنانيّ في سوريا
10:18 | 2025-08-19
19/08/2025 10:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:12 | 2025-08-20
لتعزيز الابتكار ودعم المزارعين.. تعاون بين وزارة الزراعة وغرفة التجارة في طرابلس
05:07 | 2025-08-20
أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟
05:05 | 2025-08-20
توقيف مطلوب في الضاحية الجنوبية... هل وقعتم ضحيّة أعماله؟
05:04 | 2025-08-20
وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان
05:00 | 2025-08-20
ما حقيقة التمايز بين بري و"حزب الله" بشأن ملف السلاح؟
04:56 | 2025-08-20
بعد اتهامه بشنّ حملات إعلامية ضد النائب معوّض... بيان من فرنجية
فيديو
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
Lebanon 24
مجلس الوزراء للبنانيين: انسوا كهربا الدولة
14:24 | 2025-08-16
20/08/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
Lebanon 24
بسبب عمليات التجميل.. إدارة الـ MTV أوقفت الإعلامية دينا فاخوري عن الهواء إليكم ما كشفته (فيديو)
03:31 | 2025-08-14
20/08/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
Lebanon 24
فيديو مؤثر.. من أمام الكعبة مسن يتهم شقيقه بسرقته وهذا ما قاله له
23:54 | 2025-08-13
20/08/2025 12:15:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24