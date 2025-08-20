Advertisement

لبنان

عناصر أمن الدولة يتلقون تدريبًا على تطبيق أصول المحاكمات الجزائية

Lebanon 24
20-08-2025 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1406812-638912788815213672.jpg
Doc-P-1406812-638912788815213672.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
  نظمت المديرية العامة لأمن الدولة، بحسب بيان نشرته على "إكس"، جلسة تدريبية لعناصرها حول تطبيق المادة ٤٧ من أصول المحاكمات الجزائية، بالتعاون مع مؤسسة "فريدريش إيبرت" - مكتب لبنان، لتعزيز كفاءتهم القانونية وضمان التزام الاجراءات القضائية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
شكوى جزائية ضد قاسم.. الراعي: شعار "المقاومة"سقط وقبلان: نزع السلاح خيانة خطيرة
lebanon 24
20/08/2025 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير العدل عادل نصار للعربية: الفريق المسلح يتسبب بضرب أصول الدولة اللبنانية
lebanon 24
20/08/2025 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: لن نقوم برهن أصول الدولة
lebanon 24
20/08/2025 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس وزراء العراق: لا يمكن التهاون في تطبيق حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
20/08/2025 12:15:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:29 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:31 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:18 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:12 | 2025-08-20
05:07 | 2025-08-20
05:05 | 2025-08-20
05:04 | 2025-08-20
05:00 | 2025-08-20
04:56 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24