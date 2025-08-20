Advertisement

لبنان

البستاني التقى الرئيس عون… هذه أبرز الملفات التي تمّ بحثها

Lebanon 24
20-08-2025 | 02:44
التقى النائب فريد البستاني، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا.
وبعد اللقاء، أشار البستاني إلى أنّ "اليوم سيُعقَد اجتماع  في وزارة الصحة لاستلام مستشفى دير القمر الحكومي من مجلس الإنماء والإعمار لصالح الوزارة"، مشددا على "إنجاز هذا الاستحقاق من دون أي تأخير، باعتبار المستشفى حقًا لأبناء المنطقة".


وأثنى البستاني على أداء رئيس الجمهورية في ملف مكافحة الفساد، معتبرًا أنّه أولوية بالنسبة له وداخل لجنة الاقتصاد النيابية، حيث يتماشى عمل اللجنة مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بناء الدولة.

 
وقال: "ناقشنا مع فخامة الرئيس ملف الودائع، وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين الذين تعرضوا لظلم كبير".


أما على الصعيد الاقتصادي، فأشار إلى أنّ "هناك تقدمًا وتحسّنًا ملحوظًا، إذ تُعد فترة الصيف إيجابية بالرغم من بعض التوترات الأمنية، فيما تستمر العجلة الاقتصادية بالدوران مع توقع انتظام مالي أكبر في المرحلة المقبلة".
