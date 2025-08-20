البستاني التقى الرئيس عون… هذه أبرز الملفات التي تمّ بحثها

التقى النائب ، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية في .

وبعد اللقاء، أشار إلى أنّ "اليوم سيُعقَد اجتماع في لاستلام مستشفى دير القمر الحكومي من لصالح الوزارة"، مشددا على "إنجاز هذا الاستحقاق من دون أي تأخير، باعتبار المستشفى حقًا لأبناء المنطقة".





وأثنى البستاني على أداء رئيس الجمهورية في ملف مكافحة الفساد، معتبرًا أنّه أولوية بالنسبة له وداخل لجنة الاقتصاد النيابية، حيث يتماشى مع ما ورد في خطاب القسم لجهة بناء الدولة.



وقال: "ناقشنا مع فخامة الرئيس ملف الودائع، وأكدت وقوفنا إلى جانب المودعين الذين تعرضوا لظلم كبير".





أما على الصعيد الاقتصادي، فأشار إلى أنّ "هناك تقدمًا وتحسّنًا ملحوظًا، إذ تُعد فترة الصيف إيجابية بالرغم من بعض التوترات الأمنية، فيما تستمر العجلة الاقتصادية بالدوران مع توقع انتظام مالي أكبر في المرحلة المقبلة".