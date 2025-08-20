Advertisement

لبنان

عن عدد أيام التعليم الرسمي وأجور الأساتذة… إليكم آخر تصريح لوزيرة التربية

Lebanon 24
20-08-2025 | 03:13
أطلعت وزيرة التربية ريما كرامي رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، على "التحضيرات الجارية للسنة الدراسية الجديدة".
وأوضحت أن "اعتماد أربعة أيام فقط للتعليم الرسمي هو استمرار للإجراء السابق، مع الأمل أن يكون هذا التدبير للسنة الأخيرة".

وأكدت "العمل على إعادة تصحيح أجور الأساتذة، مع خطة لمعالجة هذه الملفات".
