Advertisement

لبنان

محفوض للمفتي قبلان: تذكّر يا شيخ ان زلة اللسان من كثرة الكلام

Lebanon 24
20-08-2025 | 04:22
A-
A+
Doc-P-1406863-638912863189220454.jpg
Doc-P-1406863-638912863189220454.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 قال رئيس حزب "حركة التغيير" إيلي محفوض في بيان:
Advertisement

"ليست المرة الأولى التي يتوجّه فيها المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لكن جولته هذه المرة تأتي بعد حضور قبلان إلى بكركي مع المشايخ الأفاضل وبدون دعوة شخصية لكونه لا يمثّل مرجعيته الدينية وبرغم ذلك استقبلته بكركي بدون أي إحراج لكن ما كان ملفتًا الى أن الشيخ تقدّم من البطريرك معتذرا عن شطحاته اللفظية ، فهل يفعلها  ويضطر ان يعتذر من جديد؟ وتذكّر يا شيخ ان زلة اللسان من كثرة الكلام".
مواضيع ذات صلة
في ذكرى 4 آب... ماذا قال المفتي قبلان؟
lebanon 24
20/08/2025 19:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة من المفتي قبلان لرئيس الجمهورية... إليكم مضمونها
lebanon 24
20/08/2025 19:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: حذارِ من وضع الحكومة في وجه ناسها وشعبها
lebanon 24
20/08/2025 19:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي قبلان: حذار من لعبة الشوارع والفتنة
lebanon 24
20/08/2025 19:14:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
10:39 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24