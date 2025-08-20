محفوض للمفتي قبلان: تذكّر يا شيخ ان زلة اللسان من كثرة الكلام

Advertisement

"ليست المرة الأولى التي يتوجّه فيها المفتي الجعفري الشيخ احمد قبلان إلى البطريرك لكن جولته هذه المرة تأتي بعد حضور قبلان إلى مع المشايخ الأفاضل وبدون دعوة شخصية لكونه لا يمثّل مرجعيته وبرغم ذلك استقبلته بكركي بدون أي إحراج لكن ما كان ملفتًا الى أن الشيخ تقدّم من البطريرك معتذرا عن شطحاته اللفظية ، فهل يفعلها ويضطر ان يعتذر من جديد؟ وتذكّر يا شيخ ان زلة اللسان من كثرة الكلام".