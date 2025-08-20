Advertisement

لبنان

وزير الزراعة زار غرفة طرابلس: نموذج للبنان الحداثة والتقنيات

Lebanon 24
20-08-2025 | 04:32
A-
A+
Doc-P-1406866-638912865599404961.png
Doc-P-1406866-638912865599404961.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال توفيق دبوسي، وزير الزراعة نزار هاني والوفد المرافق، في حضور المديرة العامة للغرفة ليندا سلطان ومدير مختبرات الجودة خالد العمري.
Advertisement


بداية، قدّم دبوسي عرضاً لمجمل المشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تطلقها الغرفة، مؤكداً أن "برنامج Agri Agro يشكل مشروعاً زراعياً استراتيجياً يعزّز تنافسية المزارعين والمصدرين، ويفتح آفاقاً واسعة للتعاون بين القطاعين العام والخاص محلياً ودولياً".


ثم أعرب هاني عن "تقديره لما لمسه في الغرفة من مبادرات متقدمة"، قائلاً: "كلما زرنا الغرف التجارية نرى في غرفة طرابلس والشمال نموذجاً للبنان الحداثة والتقنيات، من خلال المشاريع التي اطلعنا عليها والتي تستند إلى الذكاء الاصطناعي ومختبرات الجودة المتطورة واحتضان الأعمال الزراعية".


أضاف: "نؤكد تعاوننا الدائم مع غرفة طرابلس والشمال ومع مختلف الغرف اللبنانية، لا سيما في ما يتصل بالإرشاد والتوعية الزراعية المبسطة التي تصل مباشرة إلى المزارعين، وفي تطوير الخدمات التي تقدمها حاضنات الأعمال والمختبرات، بما يساهم في النهوض بالقطاع الزراعي".


وفي الختام، تفقد هاني مشاريع الغرفة، ولا سيما مختبرات مراقبة الجودة ومركز التنمية الصناعية وأبحاث الزراعة والغذاء، واطّلع على الخدمات المتقدمة التي توفرها لدعم القطاع الزراعي وتعزيز معايير الجودة والإنتاج.
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة وإتحاد الغرف اللبنانية كرّما رفلة دبانة تقديراً لمسيرته المعطاءة
lebanon 24
20/08/2025 19:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الرابطة المارونية: نعد بمرحلة جديدة تنطلق من الجذور نحو الحداثة
lebanon 24
20/08/2025 19:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان يتجه نحو مفهوم زراعيّ واعد: نموذج جديد للأمن الغذائي
lebanon 24
20/08/2025 19:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول
lebanon 24
20/08/2025 19:14:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
10:39 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24