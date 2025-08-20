وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان

قال وزير الخارجيّة الإيرانيّة "لم ولن نتدخّل في للبنان".

وأضاف : "لا يُمكننا قطع التعاون تماماً مع ".

لم نصل بعد إلى أساس للمفاوضات مع ، و

وتابع: "لم نصل بعد إلى مرحلة نضج المفاوضات أي المفاوضات الفعالة مع الأميركيّة".