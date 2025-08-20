Advertisement

لبنان

وزير الخارجيّة الإيرانيّة: لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:04
قال وزير الخارجيّة الإيرانيّة عباس عراقجي "لم ولن نتدخّل في الشؤون الداخلية للبنان".
وأضاف عراقجي: "لا يُمكننا قطع التعاون تماماً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
 
 
وتابع: "لم نصل بعد إلى أساس للمفاوضات مع أوروبا، ولم نصل بعد إلى مرحلة نضج المفاوضات أي المفاوضات الفعالة مع الولايات المتحدة الأميركيّة".
 
 
