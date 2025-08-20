أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟

توقفت أوساط سياسية مقرّبة من " " عند كلام رئيس الجمهورية بشأن "تطمين " في وسط الحديث والسعي لنزع سلاح " ".

Advertisement

المصادر قالت إنَّ كلام عون مطلوب جداً كما أنه يرسي طمأنينة كبيرة، مشيرة إلى أنَّ آمال الجنوبيين بأن يزور عون المنطقة الحدودية أو أي بقعة هناك للوقوف عند خاطرهم، وتأكيد وقوف الدولة إلى جانبهم لحمايتهم.

واعتبرت المصادر أنَّ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها صدى كبيراً في أوساط الطائفة على اختلاف انتماءاتها.