لبنان

أمرٌ يخصّ عون.. ماذا يأمل أهل الجنوب؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:07
توقفت أوساط سياسية مقرّبة من "الثنائي الشيعي" عند كلام رئيس الجمهورية جوزاف عون بشأن "تطمين الشيعة" في لبنان وسط الحديث والسعي لنزع سلاح "حزب الله".
المصادر قالت إنَّ كلام عون مطلوب جداً كما أنه يرسي طمأنينة كبيرة، مشيرة إلى أنَّ آمال الجنوبيين بأن يزور عون المنطقة الحدودية أو أي بقعة هناك للوقوف عند خاطرهم، وتأكيد وقوف الدولة إلى جانبهم لحمايتهم.
 
واعتبرت المصادر أنَّ أي خطوة من هذا القبيل سيكون لها صدى كبيراً في أوساط الطائفة الشيعية على اختلاف انتماءاتها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
لبنان

خاص

رادار لبنان24

خاص "لبنان 24"

