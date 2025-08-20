29
لبنان
عملية أمنية نوعية في لبنان.. ماذا كشفت؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-08-2025
|
05:20
A-
A+
كشفت عملية توقيف الجيش عند حاجز الأولي في
صيدا
لمطلوبين فلسطينيين عائدين من
سوريا
أثناء توجههما إلى
مخيم عين الحلوة
، عن حراك أمني عالي المستوى يتخذه الجيش لضبط الأشخاص الخطيرين والذين كان لهم دور في توتير أمن المخيم.
ويتبين، وفق المعلومات، أنَّ عملية رصد هؤلاء تمّت من قبل المخابرات لتوقيف "ن.ع." و "أ.ح." بعدما غادرا المخيم قبل مدّة، خصوصاً أنه كان لهما نشاطٌ في سوريا، يُشتبه أنه عسكري.
وأوضحت المعلومات أنَّ أمر هذين الشخصين انكشفَ بعدما غادرا المخيم، فيما التعاون بين الجيش والقوى الأمنية
الفلسطينية
ساهم في تتبعهما للإيقاع بهما في عملية أمنية نوعية.
ومن المتوقع أن تشمل التوقيفات في المرحلة المقبلة سلسلة أخرى من المطلوبين، خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى جماعات متطرفة داخل المخيم.
وسبق لـ"
لبنان24
" أن كشف في تقارير سابقة أنّ هناك عناصر مسلحة مطلوبة خرجت من مخيم
عين الحلوة
باتجاه سوريا، مشيراً إلى أن بعض تلك العناصر التحق بالأمن العام السوري هناك.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
