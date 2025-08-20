عملية أمنية نوعية في لبنان.. ماذا كشفت؟

كشفت عملية توقيف الجيش عند حاجز الأولي في لمطلوبين فلسطينيين عائدين من أثناء توجههما إلى ، عن حراك أمني عالي المستوى يتخذه الجيش لضبط الأشخاص الخطيرين والذين كان لهم دور في توتير أمن المخيم.

Advertisement

ويتبين، وفق المعلومات، أنَّ عملية رصد هؤلاء تمّت من قبل المخابرات لتوقيف "ن.ع." و "أ.ح." بعدما غادرا المخيم قبل مدّة، خصوصاً أنه كان لهما نشاطٌ في سوريا، يُشتبه أنه عسكري.

وأوضحت المعلومات أنَّ أمر هذين الشخصين انكشفَ بعدما غادرا المخيم، فيما التعاون بين الجيش والقوى الأمنية ساهم في تتبعهما للإيقاع بهما في عملية أمنية نوعية.

ومن المتوقع أن تشمل التوقيفات في المرحلة المقبلة سلسلة أخرى من المطلوبين، خصوصاً أولئك الذين ينتمون إلى جماعات متطرفة داخل المخيم.

وسبق لـ" " أن كشف في تقارير سابقة أنّ هناك عناصر مسلحة مطلوبة خرجت من مخيم باتجاه سوريا، مشيراً إلى أن بعض تلك العناصر التحق بالأمن العام السوري هناك.