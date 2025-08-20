Advertisement

لبنان

رسامني والسفير الصيني.. بحث الهبة الصينية ومشاريع البنى التحتية

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:20
استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه بالوزارة، سفير جمهورية الصين الشعبية الجديد في لبنان شن شواندونغ، في زيارة تعارف خُصّصت لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.
وخلال اللقاء، طرح الوزير رسامني موضوع الهبة الصينية المتمثلة بمئة باص مخصصة لدعم قطاع النقل العام، مستفسرًا عن موعد وصولها إلى لبنان لإدخالها حيّز الخدمة بأسرع وقت ممكن.

من جهته، استعرض السفير الصيني سلسلة مبادرات تؤكد التزام بلاده بدعم لبنان، شملت هبات إضافية لمشاريع البنى التحتية والطرقات، فضلاً عن دعوة وفود لبنانية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة في الصين، بما يسهم في بناء القدرات وتعزيز الكفاءات الفنية.

ورحّب الوزير رسامني بهذه المبادرات، مثمّنًا "دور الصين في دعم لبنان بمجالات النقل والبنى التحتية"، ومؤكدًا أن الوزارة ستتابع مع الجهات المعنية جميع الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ العملي لهذه المشاريع.
