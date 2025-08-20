رسامني والسفير الصيني.. بحث الهبة الصينية ومشاريع البنى التحتية

Advertisement

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه بالوزارة، سفير الشعبية الجديد في شن شواندونغ، في زيارة تعارف خُصّصت لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المرتبطة بعمل الوزارة.وخلال اللقاء، طرح الوزير رسامني موضوع الهبة المتمثلة بمئة باص مخصصة لدعم قطاع النقل العام، مستفسرًا عن موعد وصولها إلى لبنان لإدخالها حيّز الخدمة بأسرع وقت ممكن.، استعرض السفير الصيني سلسلة مبادرات تؤكد بلاده بدعم لبنان، شملت هبات إضافية لمشاريع البنى التحتية والطرقات، فضلاً عن دعوة وفود لبنانية للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة في الصين، بما يسهم في وتعزيز الكفاءات الفنية.ورحّب الوزير رسامني بهذه المبادرات، مثمّنًا "دور الصين في دعم لبنان بمجالات النقل والبنى التحتية"، ومؤكدًا أن الوزارة ستتابع مع الجهات المعنية جميع الخطوات اللازمة لضمان التنفيذ العملي لهذه المشاريع.