الأيوبي: بدعة الحرب الأهلية مرفوضة!

اعتبر رئيس حركة "المسار اللبناني" ، في بيان، أنّ "استبدال البعض العدو برموز ومسؤولين ورؤساء لبنانيين هو قمة الغباء المقصود والمتعمّد للهروب إلى الأمام، وهو نهج لا يُصرف أو يُترجم سياسياً، بل يشكّل عبئاً على البيئة التي يتحكّم بها هذا البعض ويدفعها إلى العداء مع باقي اللبنانيين".وأضاف أنّ "هذا النهج لا يمكن أن يستمر، بل سيجرّ معه تداعيات سلبية على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، محلياً وخارجياً. فلا استهداف سيفيد المستهدفين له، ولا الاعتداء على الرموز الرسمية في السلطة ستكون له انعكاسات إيجابية على المعتدين. أمّا محاولات الهجرة التي تخضع لها السفارات عبر عصابات منظمة، فهي تعكس هروب اللبنانيين من الوضع القائم بعدما باتوا على قناعة بعدم وجود نهاية له".وختم الأيوبي مؤكداً أنّه "لا يُعقل أن يكون البديل أو المقابل لتسليم السلاح هو بدعة ، لأن ذلك لا يشكّل حلاً بل تفجيراً للواقع اللبناني بأسره".