Advertisement

لبنان

الأيوبي: بدعة الحرب الأهلية مرفوضة!

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:37
A-
A+
Doc-P-1406902-638912905005072420.png
Doc-P-1406902-638912905005072420.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر رئيس حركة "المسار اللبناني" نبيل الأيوبي، في بيان، أنّ "استبدال البعض العدو الصهيوني برموز ومسؤولين ورؤساء لبنانيين هو قمة الغباء المقصود والمتعمّد للهروب إلى الأمام، وهو نهج لا يُصرف أو يُترجم سياسياً، بل يشكّل عبئاً على البيئة التي يتحكّم بها هذا البعض ويدفعها إلى العداء مع باقي اللبنانيين".
Advertisement

وأضاف الأيوبي أنّ "هذا النهج لا يمكن أن يستمر، بل سيجرّ معه تداعيات سلبية على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية اللبنانية، محلياً وخارجياً. فلا استهداف الدستور سيفيد المستهدفين له، ولا الاعتداء على الرموز الرسمية في السلطة ستكون له انعكاسات إيجابية على المعتدين. أمّا محاولات الهجرة التي تخضع لها السفارات عبر عصابات منظمة، فهي تعكس هروب اللبنانيين من الوضع القائم بعدما باتوا على قناعة بعدم وجود نهاية له".

وختم الأيوبي مؤكداً أنّه "لا يُعقل أن يكون البديل أو المقابل لتسليم السلاح هو بدعة الحرب الأهلية، لأن ذلك لا يشكّل حلاً بل تفجيراً للواقع اللبناني بأسره".
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة يردّ على نعيم قاسم: التهديد بالحرب الأهليّة مرفوض
lebanon 24
20/08/2025 19:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: هل عدنا إلى بدعة نظام الأسد في الترويكا؟
lebanon 24
20/08/2025 19:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الحرب الأهلية: القرار بيد مَنْ؟
lebanon 24
20/08/2025 19:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: السلاح الفلسطيني كان سبباً من أسباب الحرب الأهلية في لبنان
lebanon 24
20/08/2025 19:16:54 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
10:39 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24