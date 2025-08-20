Advertisement

لبنان

الحرارة فوق معدلاتها.. طقس صيفي حار ورطب حتى نهاية الأسبوع

Lebanon 24
20-08-2025 | 05:50
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس يوم غد الخميس غائماً جزئياً مع ضباب كثيف أحياناً على المرتفعات، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية بحيث تتخطى معدلاتها، بينما تبقى مستقرة على الساحل.
وأوضحت الدائرة أنّ طقساً صيفياً معتاداً يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية حتى يوم غد، حيث تبدأ الحرارة بالارتفاع تدريجياً في الداخل وعلى الجبال، لتتخطى معدلاتها، ترافقها زيادة في نسبة الرطوبة على الساحل، ما يحوّل الطقس إلى حار نسبياً حتى نهاية الأسبوع.

أما تفاصيل الطقس:
- الأربعاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة. تنشط الرياح شمالاً فيرتفع معها موج البحر.
- الخميس: غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل والجبل، بينما تبقى مستقرة على الساحل.
- الجمعة: غائم جزئياً إلى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة في الداخل والجبل، واستقرارها على الساحل، مع ارتفاع في نسبة الرطوبة ما يزيد الشعور بالحر.
- السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستمرار ارتفاع الحرارة، فيما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل ما يزيد من الشعور بالحر. كما تنشط الرياح أحياناً.

وأشارت النشرة إلى أنّ درجات الحرارة المتوقعة على الساحل تراوح بين 26 و31 درجة، وفوق الجبال بين 16 و27 درجة، وفي الداخل بين 23 و35 درجة. أما الرياح فهي جنوبية غربية ناشطة أحياناً، سرعتها بين 15 و35 كم/س، والبحر مائج مع حرارة سطح ماء تبلغ 29 درجة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24