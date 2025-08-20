قضايا اللاجئين والمعلمين.. بحث بين وزير العمل والأونروا واتحاد المدارس

Advertisement

استقبل وزير العمل في مكتبه، لشؤون الأونروا في الدكتورة دورثي كلاوس، والمستشار الإقليمي للأنشطة العمالية – للدول العربية مصطفى سعيد.وأوضحت كلاوس بعد اللقاء أن البحث تناول أوضاع اللاجئين في لبنان، لجهة إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة لهم لتحسين ظروفهم، وذلك وفق القوانين والأطر التشريعية التي تنظم وجودهم.وأشادت كلاوس بانفتاح الوزير حيدر وأدائه المميز في إيجاد فرص عمل للشباب الفلسطينيين من الخريجين، بما يتيح لهم التمتع بحقوقهم الأساسية.كما استقبل حيدر وفداً من التربوية الخاصة في لبنان برئاسة للاتحاد الأب يوسف نصر، حيث سلّم الوفد الوزير كتاباً تضمّن مطالب الاتحاد الهادفة إلى تحسين أوضاع المعلمات والمعلمين، ومن بينهم العاملون في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مسألة اشتراكات المدارس الخاصة في صندوق الضمان الاجتماعي.وطالب الاتحاد في كتابه باستصدار مرسوم خاص من يحدد فيه الحد الأدنى والحد للاشتراكات الشهرية لصندوق الضمان، أسوة بقطاعات خاصة أخرى.