لبنان
قضايا اللاجئين والمعلمين.. بحث بين وزير العمل والأونروا واتحاد المدارس
Lebanon 24
20-08-2025
|
06:03
استقبل وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
في مكتبه،
المدير العام
لشؤون الأونروا في
لبنان
الدكتورة دورثي كلاوس، والمستشار الإقليمي للأنشطة العمالية –
المكتب الإقليمي
للدول العربية مصطفى سعيد.
وأوضحت كلاوس بعد اللقاء أن البحث تناول أوضاع اللاجئين
الفلسطينيين
في لبنان، لجهة إمكانية إيجاد فرص عمل جديدة لهم لتحسين ظروفهم، وذلك وفق القوانين
اللبنانية
والأطر التشريعية التي تنظم وجودهم.
وأشادت كلاوس بانفتاح الوزير حيدر وأدائه المميز في إيجاد فرص عمل للشباب الفلسطينيين من الخريجين، بما يتيح لهم التمتع بحقوقهم الأساسية.
كما استقبل حيدر وفداً من
اتحاد المؤسسات
التربوية الخاصة في لبنان برئاسة
المنسق العام
للاتحاد الأب يوسف نصر، حيث سلّم الوفد الوزير كتاباً تضمّن مطالب الاتحاد الهادفة إلى تحسين أوضاع المعلمات والمعلمين، ومن بينهم العاملون في القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مسألة اشتراكات المدارس الخاصة في صندوق الضمان الاجتماعي.
وطالب الاتحاد في كتابه باستصدار مرسوم خاص من
مجلس الوزراء
يحدد فيه الحد الأدنى والحد
الأقصى
للاشتراكات الشهرية لصندوق الضمان، أسوة بقطاعات خاصة أخرى.
