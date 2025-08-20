فضيحة "مُنتحل صفة" في لبنان.. دولارات مقابل "خدمات مزيفة"

علم "لبنان24" أنّ منتحل صفة صحافي المدعو "ح.ح" الذي أعلنت القوى الأمنية توقيفه، جرى ضبطه يوم الثلاثاء في الغبيري بعد بلاغات تلقاها بحقه قبل أيام قليلة.

وذكرت المعلومات أن "ح" كان يسعى فرّ إلى قبيل استدراجه إلى الغبيري وتوقيفه بناء على 23 شكوى بحقه.

أيضاً، تقول المصادر إنّ "ح" كان يمارس نشاطاً مشبوهاً، إذ يُوهم ضحاياه بأنه بإمكانه تأمين وظائف لهم في مجال الصحافة للبنانيين مقابل 60 دولاراً على الخدمة بينما للسوريين والأجانب مقابل 80 دولاراً.

كذلك، توضح المصادر أنَّ "ح.ح" كان يوهم الضحايا بأنه قادر على الاستحصال لهم على بطاقات صحفية ومنحهم القدرة على الاستفادة من التأمين الصحي، والمسألة الأخيرة كان يعمل على ترويجها خلال الحرب الأخيرة على .

معلومات حصل عليها "لبنان24" تفيد بأنَّ مكالمات هاتفية ومحادثات أوقعت بـ "ح.ح" بعدما جرى توثيق مضمونها ومحتواها، موضحة أنَّ 3 ضحايا تقدموا مؤخراً بشكاوى ضده مباشرة، ما استدعى تحركاً سريعاً للقوى الأمنية.

وحالياً، فإن "ح.ح" أودع في مفرزة الضاحية الجنوبية حيث يخضع للتحقيق بإشراف القضاء المُختص، وهناك حراك كبير أساسه توجه جميع الضحايا إلى المفرزة المذكورة للإدعاء على "ح." بشكل مباشر.

بيان من قوى الأمن

وكانت قوى الأمن أصدرت بياناً بشأن الموقوف المذكور، وجاء فيه:

انتشر مؤخراً عبر تسجيل يُظهر أحد الأشخاص وهو يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم ضمن منظمات دولية، مقابل تحويل مبالغ مالية تتراوح بين 60 و300 دولار أميركي عبر مراكز تحويل الأموال. وكان يعدهم بالحصول على عمل براتب شهري يبلغ 800 دولار خلال مهلة أقصاها يومان، ثم يعمد إلى حظرهم بعد استلام المبلغ.

ونتيجة المتابعة والتحريات المكثّفة، تمكّنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية من توقيفه، ويدعى: ح. ح. (مواليد عام 1981، لبناني).

وبالتحقيق معه، اعترف بقيامه بعمليات احتيالية منذ نحو عامين، وانتحاله صفة موظف رسمي في . وخلال مداهمة مكان إقامته، ضُبطت عدة هواتف خلوية كان يستخدمها للتواصل مع ضحاياه، بالإضافة إلى جهاز حاسوب يُعدّ من خلاله مستندات مزورة توهمهم بأنها صادرة عن منظمات دولية. كما عُثر ضمن الحاسوب على مقاطع مصوّرة ذات طابع فاضح، تعود لإحدى الضحايا، قام بتصويرها دون علمها أو موافقتها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلّة الاوزاعي ــ ثكنة الشهيد مصطفى ، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".