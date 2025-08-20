كشاف البيئة: يوم للطهي الخلوي على ضفاف نهر الجوز

Advertisement

نظمت جمعية كشاف البيئة يوماً للطهي الخلوي على ضفاف في بلدة – ، شاركت فيه فرق المنجدات والمرشدات، تحت شعار: "الطبيعة بيت الكشاف".ويهدف النشاط إلى تنمية مهارات المشاركات في الاعتماد على الأدوات البسيطة المتوفرة في الطبيعة لإعداد وجباتهن الخاصة، بما يعزز قيم الاعتماد على النفس وروح الاقتصاد التي تُعد من ركائز التربية الكشفية.وقالت المشرفة على النشاط في بيان:"هذا الأسلوب والتعليمي تنفرد به ، إذ اعتاد الكشافون في مخيماتهم على إعداد وجباتهم بأنفسهم من خامات الطبيعة، وهو ما يعرف بـ الطهي الخلوي. ويحقق ذلك قيمة تربوية جوهرية هي ’الكشاف مقتصد‘، أحد أهم بنود القانون الكشفي".ويمنح الكشاف الذي يجتاز المتطلبات اللازمة في كل مرحلة كشفية شارة "الطاهي"، التي تُعتبر من أبرز شارات الهواية في الحركة الكشفية حول العالم.