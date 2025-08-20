Advertisement

لبنان

كشاف البيئة: يوم للطهي الخلوي على ضفاف نهر الجوز

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:30
نظمت جمعية كشاف البيئة يوماً للطهي الخلوي على ضفاف نهر الجوز في بلدة كفتونقضاء الكورة، شاركت فيه فرق المنجدات والمرشدات، تحت شعار: "الطبيعة بيت الكشاف".
ويهدف النشاط إلى تنمية مهارات المشاركات في الاعتماد على الأدوات البسيطة المتوفرة في الطبيعة لإعداد وجباتهن الخاصة، بما يعزز قيم الاعتماد على النفس وروح الاقتصاد التي تُعد من ركائز التربية الكشفية.

وقالت المشرفة على النشاط لمى بدوي في بيان:
"هذا الأسلوب التربوي والتعليمي تنفرد به الحركة الكشفية، إذ اعتاد الكشافون في مخيماتهم على إعداد وجباتهم بأنفسهم من خامات الطبيعة، وهو ما يعرف بـ الطهي الخلوي. ويحقق ذلك قيمة تربوية جوهرية هي ’الكشاف مقتصد‘، أحد أهم بنود القانون الكشفي".

ويمنح الكشاف الذي يجتاز المتطلبات اللازمة في كل مرحلة كشفية شارة "الطاهي"، التي تُعتبر من أبرز شارات الهواية في الحركة الكشفية حول العالم.
 
