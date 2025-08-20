العلامة فضل الله: على القيادات الدينية عقلنة السياسة وخدمة الوطن

Advertisement

توجه العلامة إلى القيادات والروحية بالقول:"عليكم أن تفتحوا عقول الناس على قيم العدل والحرية والعزة، وأن تتحركوا انطلاقاً من قيم الرسالات التي تحملونها ومن مبادئها، وأن تتحدثوا بلغة العقل والمحبة وتفكروا بحجم الوطن وليس بحجم هذه الطائفة أو تلك".وأضاف: "دوركم أن تعقلنوا السياسة، لا أن تزيدوا من حال الانقسام والشرذمة في البلد، وأن تقدموا مصلحة الوطن على مصالحكم الخاصة والذاتية".وأكد على أن الطائفة مكوّن أساسي متجذر في هذا الوطن، وقدمت التضحيات الجسام دفاعاً عن سيادته واستقراره وأمنه، داعياً إلى الحفاظ على عناصر القوة الوطنية وعدم التفريط بها استجابةً للإملاءات الخارجية.