لبنان

العلامة فضل الله: على القيادات الدينية عقلنة السياسة وخدمة الوطن

Lebanon 24
20-08-2025 | 06:40
Doc-P-1406927-638912942232665287.png
Doc-P-1406927-638912942232665287.png photos 0
توجه العلامة السيد علي فضل الله إلى القيادات الدينية والروحية بالقول:
"عليكم أن تفتحوا عقول الناس على قيم العدل والحرية والعزة، وأن تتحركوا انطلاقاً من قيم الرسالات التي تحملونها ومن مبادئها، وأن تتحدثوا بلغة العقل والمحبة وتفكروا بحجم الوطن وليس بحجم هذه الطائفة أو تلك".

وأضاف: "دوركم أن تعقلنوا السياسة، لا أن تزيدوا من حال الانقسام والشرذمة في البلد، وأن تقدموا مصلحة الوطن على مصالحكم الخاصة والذاتية".

وأكد السيد فضل الله على أن الطائفة الشيعية مكوّن أساسي متجذر في هذا الوطن، وقدمت التضحيات الجسام دفاعاً عن سيادته واستقراره وأمنه، داعياً إلى الحفاظ على عناصر القوة الوطنية وعدم التفريط بها استجابةً للإملاءات الخارجية.
 
