لبنان

مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:09
اختُتمت فعاليات مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025، الذي امتدّ من 21 تموز إلى 7 آب، وجال في محطات رئيسية شملت: بيروت، طرابلس، صيدا، زحلة، عاليه، عمشيت، بلاط، الباروك، والشويفات، إلى جانب أربع زيارات خاصة لكل من: دار الأيتام الإسلامية، مؤسسة "لبنانيات نحو مواقع القرار"، رابطة سيدات الشويفات، وموظفي وعائلات شركة IPT.
برعاية وزير المهجرين ووزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، شارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين، وممثلين عن لجنة التحول الرقمي في القصر الجمهوري، إلى جانب حضور فاعل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمغتربين، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في لبنان.

في جلسة خاصة في مدينة عاليه، قدمت الدكتورة فاطمة أبو سالم والدكتور وسام سعادة ورقة عمل تناولت أطر السياسات الممكنة لاعتماد الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية.

وشملت توصيات المؤتمر:
- تطوير نموذج لبناني للذكاء الاصطناعي يراعي السياق المحلي ويضمن السيادة على البيانات.
- وضع المواطن في قلب السياسات الرقمية وضمان شمولية الخدمات لجميع الفئات.
- متابعة أعمال المؤتمر وتوسيع نطاقها بالتعاون مع البلديات، غرف التجارة، الجامعات، المدارس، والمؤسسات الخاصة والعامة.

ووجه رئيس المؤتمر الدكتور حكمت البعيني الشكر للرعاة والشركاء والبلديات والمؤسسات التعليمية والبحثية، مع تقديره لدور الإعلام اللبناني والعربي في نقل رسائل المؤتمر إلى المجتمع.
 
