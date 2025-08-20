مؤتمر الذكاء الاصطناعي في لبنان 2025: نحو نموذج لبناني مبتكر ومسؤول

Advertisement

- تطوير نموذج لبناني للذكاء الاصطناعي يراعي السياق المحلي ويضمن السيادة على البيانات.

- وضع المواطن في قلب السياسات الرقمية وضمان شمولية الخدمات لجميع الفئات.

- متابعة أعمال المؤتمر وتوسيع نطاقها بالتعاون مع البلديات، غرف التجارة، الجامعات، المدارس، والمؤسسات الخاصة والعامة.

اختُتمت فعاليات مؤتمر في 2025، الذي امتدّ من 21 إلى 7 آب، وجال في محطات رئيسية شملت: ، ، ، ، عاليه، عمشيت، بلاط، الباروك، والشويفات، إلى جانب أربع زيارات خاصة لكل من: دار الأيتام الإسلامية، مؤسسة "لبنانيات نحو مواقع القرار"، رابطة سيدات الشويفات، وموظفي وعائلات شركة IPT.برعاية وزير المهجرين ووزير الدولة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، شارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين، وممثلين عن لجنة التحول الرقمي في ، إلى جانب حضور فاعل من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والمغتربين، لمناقشة مستقبل الذكاء الاصطناعي في لبنان.في جلسة خاصة في مدينة عاليه، قدمت الدكتورة فاطمة أبو سالم والدكتور وسام ورقة عمل تناولت أطر السياسات الممكنة لاعتماد الذكاء الاصطناعي بما يضمن التوازن بين الابتكار والمسؤولية المجتمعية.وشملت توصيات المؤتمر:ووجه رئيس المؤتمر الدكتور حكمت البعيني الشكر للرعاة والشركاء والبلديات والمؤسسات التعليمية والبحثية، مع تقديره لدور الإعلام اللبناني والعربي في نقل رسائل المؤتمر إلى المجتمع.