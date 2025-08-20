فادي كرم: لا غطاء شرعي لسلاح حزب الله بعد اليوم!

Advertisement

أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب في حديث لإذاعة "صوت كل " أن الغطاء الشرعي لسلاح لم يعد موجودًا، مستبعدًا اللجوء إلى أي خيار فتنة داخلية، مشيرًا إلى أن القوى الأمنية تضبط الحدود وتمنع الفتن.ولفت كرم إلى أن التهويل الإعلامي يهدف للضغط على القوى الأمنية لعرقلة تنفيذ قرارات الحكومة. وأضاف أن تجارب الماضي تثبت أن الكل تعلم منها، ولا يمكن قراءة بأحداث الماضي، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تحاول بث الفوضى من خلال الإشاعات.كما شدد على أن لبنان يملك مصلحة الاستمرار في وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية، مشيرًا إلى أن حزب الله لم يجلب سوى الدمار للبنان. ودعا كرم إلى ضرورة مواجهة الإيديولوجيات الخارجية وحماية سيادة لبنان وقراره الوطني من أطماع وإيران.