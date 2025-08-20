Advertisement

لبنان

فادي كرم: لا غطاء شرعي لسلاح حزب الله بعد اليوم!

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:17
أكد عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم في حديث لإذاعة "صوت كل لبنان" أن الغطاء الشرعي لسلاح حزب الله لم يعد موجودًا، مستبعدًا اللجوء إلى أي خيار فتنة داخلية، مشيرًا إلى أن القوى الأمنية تضبط الحدود وتمنع الفتن.
ولفت كرم إلى أن التهويل الإعلامي يهدف للضغط على القوى الأمنية لعرقلة تنفيذ قرارات الحكومة. وأضاف أن تجارب الماضي تثبت أن الكل تعلم منها، ولا يمكن قراءة المستقبل بأحداث الماضي، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف تحاول بث الفوضى من خلال الإشاعات.

كما شدد على أن لبنان يملك مصلحة الاستمرار في مسار الإصلاح وحصر السلاح بيد الأجهزة الشرعية، مشيرًا إلى أن حزب الله لم يجلب سوى الدمار للبنان. ودعا كرم إلى ضرورة مواجهة الإيديولوجيات الخارجية وحماية سيادة لبنان وقراره الوطني من أطماع إسرائيل وإيران.
 
