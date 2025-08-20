Advertisement

لبنان

التحصين الداخلي.. لقاء اللواء شقير مع مشايخ عرب خلدة

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:27
استقبل اللواء حسن شقير، المدير العام للأمن العام، في مكتبه الشيخ طلال الضاهر على رأس وفد من مشايخ عرب خلدة، بينهم الشيخ خضر نوفل، الشيخ عامر غصن، والشيخ عدنان مطر، في زيارة تعارف.
وخلال اللقاء، تم بحث آخر التطورات على الساحة الداخلية وسبل العمل على تحصينها، بما يضمن الاستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة.
