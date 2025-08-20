التحصين الداخلي.. لقاء اللواء شقير مع مشايخ عرب خلدة

Advertisement

استقبل اللواء ، العام، في مكتبه الشيخ على رأس وفد من مشايخ عرب ، بينهم الشيخ خضر ، الشيخ عامر غصن، والشيخ عدنان مطر، في زيارة تعارف.وخلال اللقاء، تم بحث آخر التطورات على الساحة الداخلية وسبل العمل على تحصينها، بما يضمن الاستقرار والأمن في المناطق كافة.