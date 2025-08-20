Advertisement

لبنان

إتّصال من رقم أجنبيّ أثار حالة من الذعر

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:40
تلقى شخصٌ من آل عثمان إتّصالاً من شابة تدعوه فيه إلى إخلاء منزله في حيّ المتربة في مدينة بعلبك بشكلٍ عاجلٍ.
وبحسب معلومات "لبنان 24"، فإنّ الشابة هي من آل عثمان، واتّصلت من رقم افريقيّ اشترته، بعائلتها، وطلبت منهم إخلاء المنزل فوراً عن طريق "المزاح".
 
 
وبعدما أحدث الإتّصال حالة من الذعر، حضرت مخابرات الجيش إلى المكان وقامت بتوقيف الشابة.
 
 
 
