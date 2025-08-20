إتّصال من رقم أجنبيّ أثار حالة من الذعر

تلقى شخصٌ من آل عثمان إتّصالاً من شابة تدعوه فيه إلى إخلاء منزله في حيّ المتربة في بشكلٍ عاجلٍ.

وبحسب معلومات " "، فإنّ الشابة هي من آل عثمان، واتّصلت من رقم افريقيّ اشترته، بعائلتها، وطلبت منهم إخلاء المنزل فوراً عن طريق "المزاح".

وبعدما أحدث الإتّصال حالة من الذعر، حضرت مخابرات الجيش إلى المكان وقامت بتوقيف الشابة.