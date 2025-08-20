في طرابلس... إشكالان وسقوط جرحى

أفادت مندوبة " "، عن وقوع إشكال بين الشقيقين م.ن وع.ن في ساحة الدفتردار – ، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون وقوع إصابات.

Advertisement

وفي سياق آخر، وقع إشكال بين صاحبيّ متجرين في سوق القمح – طرابلس، تطوّر إلى عراك وتضارب بين عددٍ من الشبان.

وبحسب المعلومات، أُصيب بعض الأشخاص بجروحٍ طفيفة، وحضرت قوّة من الجيش وعملت على مُلاحقة المُتسببين بالإشكال.