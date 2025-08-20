Advertisement

لبنان

في طرابلس... إشكالان وسقوط جرحى

Lebanon 24
20-08-2025 | 07:52
A-
A+
Doc-P-1406962-638912988852400271.jpg
Doc-P-1406962-638912988852400271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وقوع إشكال بين الشقيقين م.ن وع.ن في ساحة الدفتردار – طرابلس، تطوّر إلى إطلاق نار في الهواء، من دون وقوع إصابات.
Advertisement
 
وفي سياق آخر، وقع إشكال بين صاحبيّ متجرين في سوق القمح – طرابلس، تطوّر إلى عراك وتضارب بين عددٍ من الشبان.
 
 
وبحسب المعلومات، أُصيب بعض الأشخاص بجروحٍ طفيفة، وحضرت قوّة من الجيش وعملت على مُلاحقة المُتسببين بالإشكال.
 
 
مواضيع ذات صلة
إشكال في الضاحية... سقوط جرحى والجيش يتدخل
lebanon 24
20/08/2025 19:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير مروّع عند مدخل صور.. وسقوط جرحى
lebanon 24
20/08/2025 19:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث سير في بشامون وسقوط جرحى
lebanon 24
20/08/2025 19:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
قصفٌ وسقوط جرحى... هذا ما تشهده السويداء الآن
lebanon 24
20/08/2025 19:19:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-08-20
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
10:41 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24