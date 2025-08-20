الاتحاد العمالي العام: لتثبيت المتعاقدين في وزارة الشؤون الاجتماعية

Advertisement

نوه باقتراح القانون المقدم من رئيس النيابية الدكتور ، الذي يقضي بـاخضاع المتعاقدين في ملاك في مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها لمباراة محصورة لإتمام تثبيتهم.وأشار الاتحاد في بيان إلى أن مبدأ العدالة الاجتماعية يقتضي تثبيت من عمل طيلة حياته لمساعدة المحتاجين وخدمة المجتمع، مؤكداً أن المتعاقدين يعانون من وضع اقتصادي صعب ورواتب متدنية وتقديمات غير متناسبة مع مهامهم وواقعهم الوظيفي.وطالب الاتحاد وزيرة الدكتورة بالمساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق، أسوة بما أنجز على صعيد العاملين في برامج الأسر الأكثر فقراً.