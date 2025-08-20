29
الاتحاد العمالي العام: لتثبيت المتعاقدين في وزارة الشؤون الاجتماعية
Lebanon 24
20-08-2025
|
08:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
نوه
الاتحاد العمالي العام
باقتراح القانون المقدم من رئيس
لجنة الصحة
النيابية الدكتور
بلال عبد الله
الرامي
، الذي يقضي بـاخضاع المتعاقدين في ملاك
وزارة الشؤون الاجتماعية
في مراكز الخدمات الإنمائية وفروعها لمباراة محصورة لإتمام تثبيتهم.
وأشار الاتحاد في بيان إلى أن مبدأ العدالة الاجتماعية يقتضي تثبيت من عمل طيلة حياته لمساعدة المحتاجين وخدمة المجتمع، مؤكداً أن المتعاقدين يعانون من وضع اقتصادي صعب ورواتب متدنية وتقديمات غير متناسبة مع مهامهم وواقعهم الوظيفي.
وطالب الاتحاد وزيرة
الشؤون الاجتماعية
الدكتورة
حنين السيد
بالمساعدة على إنجاز هذا الاستحقاق، أسوة بما أنجز على صعيد العاملين في برامج الأسر الأكثر فقراً.
