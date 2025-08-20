Advertisement

لبنان

لقاء وطني شامل: سلام يلتقي النواب والعشائر وبلديات البقاع الغربي

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:19
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية عدة وفود سياسية وشعبية، بينهم النائب بلال عبدالله من اللقاء الديمقراطي، رئيس "تجمع العشائر العربية" الشيخ بدر عبيد، ورؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا.
وأشار النائب بلال عبدالله بعد اللقاء إلى أن النقاش تناول كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، مع التركيز على مشروع التغطية الصحية الشاملة وملف بسط سيادة الدولة على كل الأراضي اللبنانية، مؤكداً الوقوف إلى جانب الرئيس سلام والحكومة في حماية الاستقرار والوحدة الوطنية.

كما تطرق الوفد إلى الملفات الإقليمية والتحديات في فلسطين وسوريا، مع التأكيد على ضرورة استقرار لبنان لضمان الاستثمارات والتعافي الاقتصادي.

بدوره، نوه رئيس "تجمع العشائر العربية" الشيخ بدر عبيد بقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره محطة مفصلية نحو بناء دولة عادلة وقوية تحترم سيادة القانون.

رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا ركزوا على مشاكل الأراضي ورخص البناء وتهريب المنتجات الزراعية ومعالجة ملف مكب النفايات، فيما طمأن الرئيس سلام إلى متابعة جميع الملفات وإعطاء الوزارات المعنية الإيعازات اللازمة لمعالجتها.
