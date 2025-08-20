لقاء وطني شامل: سلام يلتقي النواب والعشائر وبلديات البقاع الغربي

Advertisement

استقبل نواف سلام صباح اليوم في السرايا الحكومية عدة وفود سياسية وشعبية، بينهم النائب بلال عبدالله من اللقاء ، رئيس "تجمع العشائر العربية" الشيخ بدر عبيد، ورؤساء بلديات وراشيا.وأشار النائب بلال عبدالله بعد اللقاء إلى أن تناول كافة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، مع التركيز على مشروع التغطية الصحية الشاملة وملف بسط سيادة كل الأراضي ، مؤكداً الوقوف إلى جانب الرئيس سلام والحكومة في حماية الاستقرار والوحدة الوطنية.كما تطرق الوفد إلى الملفات الإقليمية والتحديات في فلسطين وسوريا، مع التأكيد على ضرورة استقرار لضمان الاستثمارات والتعافي الاقتصادي.بدوره، نوه رئيس "تجمع العشائر العربية" الشيخ بدر عبيد بقرار الحكومة حصر السلاح بيد الدولة، واعتبره محطة مفصلية نحو بناء دولة عادلة وقوية تحترم سيادة القانون.رؤساء بلديات البقاع الغربي وراشيا ركزوا على مشاكل الأراضي ورخص البناء وتهريب المنتجات الزراعية ومعالجة ملف مكب النفايات، فيما طمأن الرئيس سلام إلى متابعة جميع الملفات وإعطاء الوزارات المعنية الإيعازات اللازمة لمعالجتها.