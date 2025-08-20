Advertisement

لبنان

بيان صادر عن قيادة الجيش.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
20-08-2025 | 08:30
صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
"ضمن إطار مكافحة الاتجار بالمخدرات، عملت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات على إتلاف 7 دونمات مزروعة بالحشيشة في بلدة الزرازير – بعلبك.
كما دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من المديرية المذكورة منازل مطلوبين في منطقة الشراونة – بعلبك، وضبطت معدات لتصنيع الكبتاغون وكمية من حشيشة الكيف. 
أثناء عملية الدهم، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مطلوبين، فردّ عناصرها على مصادر النيران من دون وقوع إصابات. 
سُلمت المضبوطات وتجري المتابعة لتوقيف مطلقي النار".
