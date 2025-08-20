جمعية "المواساة".. تدريب للموظفين على الذكاء الاصطناعي

Advertisement

نظمت جمعية "المواساة" دورة تدريبية حول استخدام تقنيات بإشراف الدكتور طارق سوسان، بحضور رئيسة الجمعية رولى أنصاري ومديرة الجمعية غايدة الدرزي.ركز التدريب على أتمتة المهام، تحليل البيانات، تطوير المحتوى الرقمي، وتحسين آليات التعليم والدعم النفسي. وأكدت أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا يساهم مباشرة في رفع جودة الخدمات وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.