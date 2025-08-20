Advertisement

لبنان

جمعية "المواساة".. تدريب للموظفين على الذكاء الاصطناعي

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:16
نظمت جمعية "المواساة" دورة تدريبية حول استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بإشراف الدكتور طارق سوسان، بحضور رئيسة الجمعية رولى أنصاري ومديرة الجمعية غايدة الدرزي.
ركز التدريب على أتمتة المهام، تحليل البيانات، تطوير المحتوى الرقمي، وتحسين آليات التعليم والدعم النفسي. وأكدت إدارة الجمعية أن الاستثمار في المعرفة والتكنولوجيا يساهم مباشرة في رفع جودة الخدمات وتحقيق أثر ملموس في المجتمع.
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24