بالصور... إكتشاف نفق طوله 50 متراً في الجنوب

أعلنت "اليونيفيل" أنّه "خلال عملية ميدانية مؤخراً في ، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش، نفقاً يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب . وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش".

وأضافت: "تواصل اليونيفيل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش للمساعدة في إستعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات".