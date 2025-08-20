بالصور... إكتشاف نفق طوله 50 متراً في الجنوب

خلال عملية ميدانية مؤخراً في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، نفقاً يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير. وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش اللبناني. https://t.co/xCpq72tGf5 pic.twitter.com/T3uIGJ2I3S
— UNIFIL Arabic (@UNIFILArabic) August 20, 2025
