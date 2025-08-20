Advertisement

لبنان

بالصور... إكتشاف نفق طوله 50 متراً في الجنوب

Lebanon 24
20-08-2025
أعلنت "اليونيفيل" أنّه "خلال عملية ميدانية مؤخراً في جنوب لبنان، اكتشف جنود حفظ السلام في اليونيفيل، بالتنسيق الوثيق مع الجيش، نفقاً يبلغ طوله حوالي 50 متراً وعدداً من الذخائر غير المنفجرة قرب القصير. وفقاً للقرار 1701، تم تسليم هذه الموجودات إلى الجيش".
 
 
وأضافت: "تواصل اليونيفيل القيام بالدوريات والمراقبة والعمل مع الجيش للمساعدة في إستعادة الاستقرار والأمن إلى منطقة العمليات".
 
 
 
