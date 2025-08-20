البعريني من فنيدق.. لتسليط الضوء على الثروة الحرجية وتعزيز السياحة البيئية

Advertisement

شارك بلديات محمد البعريني في الجولة البيئية التي نُظّمت في منطقة فنيدق – برعاية وحضور والنائب ، إلى جانب رئيس مصلحة الزراعة في المهندس طه مصطفى وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والدفاع المدني وفريق المستجيب الأول.وشملت الجولة إطلاق طائرة لاستكشاف الواقع الطبيعي والحرجي في المنطقة من الجو، حيث أكد البعريني أهمية هذه الخطوة في تسليط الضوء على الجمال البيئي والغنى الطبيعي للقموعة، وضرورة دعمه بيئيًا وإنمائيًا.وشدّد البعريني على أن اتحاد بلديات جرد سيبقى حريصًا على التعاون مع الوزارات والجمعيات البيئية، بهدف حماية الحرجية وتفعيل السياحة البيئية لما فيه خير المنطقة وأهلها.وأضاف أن إطلاق الطائرة لا يقتصر على المعاينة البيئية، بل ستكون وسيلة لملاحقة المتورطين بقطع الأشجار وتوثيق التعديات على الثروة الحرجية، تمهيدًا لإحالتهم إلى العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظًا على البيئة وحق الأجيال .