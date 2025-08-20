Advertisement

لبنان

البعريني من فنيدق.. لتسليط الضوء على الثروة الحرجية وتعزيز السياحة البيئية

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:45
A-
A+
Doc-P-1406996-638913053283774657.jpeg
Doc-P-1406996-638913053283774657.jpeg photos 0
شارك رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع محمد البعريني في الجولة البيئية التي نُظّمت في منطقة فنيدق – القموعة برعاية وحضور وزير الزراعة نزار هاني والنائب وليد البعريني، إلى جانب رئيس مصلحة الزراعة في عكار المهندس طه مصطفى وعدد من رؤساء البلديات والمخاتير والدفاع المدني وفريق المستجيب الأول.
وشملت الجولة إطلاق طائرة درون لاستكشاف الواقع الطبيعي والحرجي في المنطقة من الجو، حيث أكد البعريني أهمية هذه الخطوة في تسليط الضوء على الجمال البيئي والغنى الطبيعي للقموعة، وضرورة دعمه بيئيًا وإنمائيًا.

وشدّد البعريني على أن اتحاد بلديات جرد القيطع سيبقى حريصًا على التعاون مع الوزارات والجمعيات البيئية، بهدف حماية الثروة الحرجية وتفعيل السياحة البيئية لما فيه خير المنطقة وأهلها.

وأضاف أن إطلاق الطائرة لا يقتصر على المعاينة البيئية، بل ستكون وسيلة لملاحقة المتورطين بقطع الأشجار وتوثيق التعديات على الثروة الحرجية، تمهيدًا لإحالتهم إلى العدالة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، حفاظًا على البيئة وحق الأجيال القادمة.
