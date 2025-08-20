شحادة والأمم المتحدة والفرانكوفونية: معًا لدعم المشاريع الرقمية

Advertisement

استقبل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مكتبه بمدينة الرقمية، للأمم المتحدة ومنسق في عمران ، لمتابعة حول دعم الدول المانحة للمشاريع الرقمية في لبنان وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.كما التقى شحادة الدولية للفرنكوفونية في ليفون أميرجانيان، حيث تم بحث التحضيرات الجارية لزيارة وفد رفيع من دول الفرنكوفونية إلى لبنان، والتواصل مع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين لشؤون التكنولوجيا والشركات الناشئة بهدف دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في لبنان.