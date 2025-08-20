Advertisement

لبنان

شحادة والأمم المتحدة والفرانكوفونية: معًا لدعم المشاريع الرقمية

Lebanon 24
20-08-2025 | 09:55
استقبل وزير المهجّرين ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة في مكتبه بمدينة بيروت الرقمية، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، لمتابعة النقاش حول دعم الدول المانحة للمشاريع الرقمية في لبنان وتعزيز التعاون في هذا المجال الحيوي.
كما التقى شحادة ممثل المنظمة الدولية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط ليفون أميرجانيان، حيث تم بحث التحضيرات الجارية لزيارة وفد رفيع من دول الفرنكوفونية إلى لبنان، والتواصل مع الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا.

وتم الاتفاق على تعزيز التنسيق بين وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والشركات الناشئة بهدف دعم الابتكار الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في لبنان.
 
