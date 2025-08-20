Advertisement

لبنان

بالصورة.. هذه هويّة المظليّ الذي سقط في بحر جونية

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:19
A-
A+
Doc-P-1407010-638913075204973798.jpg
Doc-P-1407010-638913075204973798.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ المظليّ الذي سقط إضراريّاً في بحر جونية، هو الشاب عمر سنجر، صاحب صفحة "BEIRUT PARAGLIDING".
Advertisement
 
 
وأدى الحادث إلى وفاة سنجر. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
lebanon 24
20/08/2025 19:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة شهيد "غارة الخيام"
lebanon 24
20/08/2025 19:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة شهيد "غارة الخيام"
lebanon 24
20/08/2025 19:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مقتل شخصية عسكرية إيرانية بارزة.. هذه هويته (صورة)
lebanon 24
20/08/2025 19:22:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-08-20
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:19 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24