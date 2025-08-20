Advertisement

لبنان

الأوركسترا الوطنية اللبنانية للشباب تمثّل لبنان في هذا المهرجان العالمي

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:35
غادرت "الأوركسترا الوطنية اللبنانية للشباب" (NYO-Lebanon) برفقة وفد من المعهد الوطني العالي للموسيقى – الكونسرفتوار يضم أعضاء من مجلس الإدارة وإداريين وموسيقيين وفريق الإنتاج والإعلام، برئاسة الدكتورة هبة القواس، إلى العاصمة الروسية موسكو لتمثيل لبنان رسمياً في أحد أهم المهرجانات الموسيقية على مستوى العالم، وهو "مهرجان روسيا العالمي لأوركسترا الشباب" في دورته الثالثة.
ويقام المهرجان بين 22 و24 آب 2025 تحت رعاية المايسترو العالمي يوري باشميت، وبالتعاون مع "الأوركسترا السمفونية لعموم روسيا للشباب"، وبمشاركة أبرز أوركسترات الشباب من أنحاء العالم.

وتشارك الأوركسترا الوطنية اللبنانية في حفل الافتتاح عبر 41 عازفاً لبنانياً و20 عازفاً روسياً بقيادة ديانا غوفمان، التي سبق أن أحيت حفلتين في بيروت بدعوة من الكونسرفتوار. كما تم اختيار ثلاثة طلاب لبنانيين للانضمام إلى "الأوركسترا السمفونية العالمية للشباب" في الحفل الكبير الثاني يوم 22 آب، بالإضافة إلى مشاركتهم في حفل الافتتاح الرسمي.

وتأتي هذه المشاركة، بحسب القواس، في إطار "إعادة إحياء أوركسترا الشباب وتأطيرها رسمياً، بما يجعلها نقطة تحول وطنية ورؤية جديدة لإعادة تصور التعليم الموسيقي والدبلوماسية الثقافية في لبنان".

ويُعدّ حضور الأوركسترا في هذا المهرجان العالمي عودة لافتة للبنان الثقافي إلى الساحة الدولية، وتجسيداً لدور الشباب في حمل رسالة الفن والتميز.

تعود جذور أوركسترا الشباب إلى مبادرة الراحل الدكتور وليد غلمية، الذي أسس المشروع لإتاحة تجربة العمل الأوركسترالي للطلاب رغم غياب البنية التحتية، قبل أن تتوقف عام 2019 لتُعاد إحياؤها لاحقاً برئاسة القواس.

يذكر أنّ "مهرجان روسيا العالمي لأوركسترا الشباب" انطلق عام 2023، جامعاً فرق أوركسترا من الجزائر وصربيا وكازاخستان وأوزبكستان، إضافة إلى الأوركسترا السمفونية العربية للشباب. كما أسهم في تكوين أوركسترات عالمية مثل أوركسترا الكومنولث (CIS) وأوركسترا البريكس (BRICS).

أما الأوركسترا السمفونية لعموم روسيا للشباب فقد تأسست عام 2012 وتضم أبرز المواهب الروسية، وقدمت عروضاً عالمية في فيينا وبرلين وجنيف وبكين وأبو ظبي ودبي، وشاركت في الحفل الختامي لأولمبياد سوتشي 2014 وحفل افتتاح كأس العالم 2018 في روسيا.
 
(الوكالة الوطنية)
