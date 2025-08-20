توفيت بعد تعرضها لحادث دهس في زوق مصبح.. هل من يعرف عنها أو عن ذويها شيئًا؟

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ العامّـة البـلاغ التّالـي:السّاعة 5،00 من تاريخ 19-08-2025 وفي محلة ، تعرّضت امرأة لحادث دهس من قبل شاحنة صهريج أثناء نومها على جانب الطريق العام تحت جسر الملك، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وهي في العقد الثالث من العمر، حنطية البشرة، ترتدي ثياب سوداء عبارة عن سروال قصير وقميص.علمًا أنها كانت تتواجد بصورة مستمرّة قرب المذكور، وقد نُقِلَت جثتها إلى برّاد ، وليس بحوزتها أيّ مستند يُعرّف عنها.لذلك، وبناءً على إشارة المختصّ، تعمم هذه المديريّة العامّة صورتها، وتطلب من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة على رقم الهاتف 233012 – 09 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.