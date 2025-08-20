Advertisement

لبنان

توفيت بعد تعرضها لحادث دهس في زوق مصبح.. هل من يعرف عنها أو عن ذويها شيئًا؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:41
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمـن الدّاخلـي ـ شعبة العلاقات العامّـة البـلاغ التّالـي:
 السّاعة 5،00 من تاريخ 19-08-2025 وفي محلة ذوق مصبح، تعرّضت امرأة لحادث دهس من قبل شاحنة صهريج أثناء نومها على جانب الطريق العام تحت جسر يسوع الملك، ما أدى إلى وفاتها على الفور، وهي في العقد الثالث من العمر، حنطية البشرة، ترتدي ثياب سوداء عبارة عن سروال قصير وقميص.

علمًا أنها كانت تتواجد بصورة مستمرّة قرب الجسر المذكور، وقد نُقِلَت جثتها إلى برّاد مستشفى البوار الحكومي، وليس بحوزتها أيّ مستند يُعرّف عنها.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تعمم هذه المديريّة العامّة صورتها، وتطلب من ذويها أو مِمّن يعرف عنها شيئًا، الاتّصال بفصيلة ذوق مصبح في وحدة الدرك الإقليمي على رقم الهاتف 233012 – 09 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة، تمهيدًا لاستلام الجثّة.
 
