Advertisement

لبنان

بعد سقوط مظليّ في البحر قبالة جونية... بيان للدفاع المدنيّ

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:39
A-
A+
Doc-P-1407020-638913088231702391.jpg
Doc-P-1407020-638913088231702391.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: 
Advertisement

تلقّت غرفة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة الرابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة من بعد ظهر اليوم بلاغًا عن سقوط مواطن من مظلة شراعية أثناء ممارسته ألعابًا بهلوانية فوق شاطئ جونية.

وعلى الفور، توجّهت فرق متخصصة من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني إلى الموقع، ومن مركز جونية البري وبعد تنفيذ عملية مسح دقيقة في البحر، عُثر على الضحية على بُعد نحو ١٥ مترًا من الشاطئ، حيث تبيّن أنه قد فارق الحياة.

وقد نُقلت الجثة إلى الشاطئ، تمهيدًا لنقلها إلى المستشفى، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واستكمالها الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... وفاة مظليّ بعد سقوطه في بحر جونية
lebanon 24
20/08/2025 19:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
توفي طفلان... بيان للدفاع المدني عن حريق طرابلس
lebanon 24
20/08/2025 19:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني: سقوط 5 ضحايا داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة
lebanon 24
20/08/2025 19:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني الإسرائيلي: اندلاع حرائق في منطقة صفد نتيجة سقوط صاروخ
lebanon 24
20/08/2025 19:22:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:30 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:45 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-08-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:43 | 2025-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:11 | 2025-08-20
11:51 | 2025-08-20
11:39 | 2025-08-20
11:19 | 2025-08-20
11:01 | 2025-08-20
10:55 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24