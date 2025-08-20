بعد سقوط مظليّ في البحر قبالة جونية... بيان للدفاع المدنيّ

Advertisement

صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:تلقّت المركزية في للدفاع المدني عند الساعة الرابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة ظهر اليوم بلاغًا عن سقوط مواطن من مظلة شراعية أثناء ممارسته ألعابًا بهلوانية فوق شاطئ .وعلى الفور، توجّهت فرق متخصصة من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني إلى الموقع، ومن مركز جونية البري وبعد تنفيذ عملية مسح دقيقة في البحر، عُثر على الضحية على بُعد نحو ١٥ مترًا من الشاطئ، حيث تبيّن أنه قد فارق الحياة.وقد نُقلت الجثة إلى الشاطئ، تمهيدًا لنقلها إلى المستشفى، وذلك بعد حضور المختصة واستكمالها الإجراءات القانونية اللازمة.