لبنان

صورٌ مباشرة لمركز إسرائيليّ داخل لبنان.. شاهدوها

Lebanon 24
20-08-2025 | 10:55
نشرت الصحافية الأجنبية الموجودة في لبنان كورتني بوينو، صوراً لنقطتين عسكريتين إسرائيليتين، تم استحداثهما داخل الأراضي اللبنانية لاسيما في بلدة كفركلا - جنوب لبنان.
وذكرت بوينو أنَّ هاتين النقطتين تعتبران مكاناً ثابتاً للجيش الإسرائيلي الذي ينفذ من خلالهما عمليات القنص والمراقبة والتوغل في كفركلا بهدف ارتكاب أعمال قتل.
 
 
 
 
 
 
 
