لبنان

في الجنوب.. غارة إسرائيلية تستهدف جرافة

Lebanon 24
20-08-2025 | 12:11
Doc-P-1407057-638913142727064774.webp
Doc-P-1407057-638913142727064774.webp photos 0
استهدفت طائرة مسيرة إسرائيلية، اليوم الأربعاء، جرافة عائدة لمجلس الجنوب، كانت تعمل على إزالة الركام في الحي الشرقي (الحارة القديمة) في مدينة ميس الجبل.
وذكرت المعلومات أنّ الأضرار اقتصرت على الماديات ولا إصابات بشرية.
 
 
 
 
