"سيناتور أميركي" في السرايا.. وهذا ما قاله سلام

استقبل ، في السرايا الكبير، السيناتور الأميركي ماركواين مولين، عضو لجنة القوات المسلحة في ، والوفد النيابي المرافق له، الذي يزور في إطار جولة إقليمية.

اطلع الوفد من الرئيس سلام على "القرارات التي اتخذتها الحكومة في ما يتعلق بالإصلاحات المؤسساتية والمالية وحصر السلاح بيد الدولة".





وأكد الرئيس سلام أن "زيادة للجيش اللبناني، مالا وعتادا، تنعكس تعزيزا للأمن والاستقرار"، مشيرا في الوقت نفسه إلى "أهمية التجديد لقوات اليونيفيل، نظرا لدورها المحوري في ترسيخ الاستقرار ومساندة الجيش في بسط سلطة كامل الأراضي الجنوبية".





وجدد تأكيده على "ضرورة قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على لوقف الاعتداءات، والانسحاب من النقاط الخمس، والإفراج عن الأسرى".





كذلك، تم التطرق إلى "العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي بين لبنان والولايات المتحدة، إضافة إلى بحث الأوضاع الإقليمية".

