طائرة استهدفت الجنوب تسقط وتتحطّم.. شاهدوا الصورة

أفادت معلومات " " عن سقوط طائرة محلقة إسرائيلية في ، وذلك إثر استهدافها حفارة عائدة لمجلس الجنوب كانت تعمل في المكان.

وكانت المحلقة شنت غارة على الحفارة، ما أدى إلى وقوع أضرار في المكان.