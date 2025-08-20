Advertisement

لبنان

طائرة استهدفت الجنوب تسقط وتتحطّم.. شاهدوا الصورة

Lebanon 24
20-08-2025 | 12:35
A-
A+
Doc-P-1407072-638913156613679111.jpg
Doc-P-1407072-638913156613679111.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت معلومات "لبنان24" عن سقوط طائرة محلقة إسرائيلية في ميس الجبل، وذلك إثر استهدافها حفارة عائدة لمجلس الجنوب كانت تعمل في المكان.
Advertisement
 
 
وكانت المحلقة شنت غارة على الحفارة، ما أدى إلى وقوع أضرار في المكان.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. طائرة إسرائيلية تستهدف جرافة في الجنوب
lebanon 24
21/08/2025 04:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالفيديو... طائرة استطلاع إسرائيلية تسقط في غزة
lebanon 24
21/08/2025 04:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا تسقط 30 طائرة مسيرة أوكرانية ليلاً
lebanon 24
21/08/2025 04:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصور.. طائرة إسرائيلية تقصف معملاً للحجارة في الجنوب
lebanon 24
21/08/2025 04:27:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24