لبنان

منسى عرض مع زواره شؤوناً تهم المؤسسة العسكرية

Lebanon 24
20-08-2025 | 12:49
استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، رئيس اتحاد بلديات المتن الأعلى كريم سركيس وعضو مجلس نقابة المحامين في بيروت المحامي لبيب حرفوش، وتم البحث في شؤون إنمائية وقانونية تهم المؤسسة العسكرية.
كذلك، استقبل منسى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الدكتور شارل عربيد والمهندس ايلي ابو حلا، وتم التداول في الأوضاع العامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بدعم وتعزيز قدرات الجيش اللبناني.
 
 
