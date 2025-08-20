منسى عرض مع زواره شؤوناً تهم المؤسسة العسكرية

Advertisement

استقبل اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة، بلديات المتن الأعلى كريم سركيس وعضو مجلس المحامي لبيب حرفوش، وتم البحث في شؤون إنمائية وقانونية تهم .كذلك، استقبل منسى رئيس والبيئي الدكتور عربيد والمهندس ابو حلا، وتم التداول في الأوضاع العامة والقضايا الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بدعم وتعزيز قدرات .