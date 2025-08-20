Advertisement

لبنان

حسام زكي يصل بيروت مساءً.. ولقاءات بارزة تستمر ليومين

Lebanon 24
20-08-2025 | 12:18
A-
A+
Doc-P-1407083-638913169364597509.jpeg
Doc-P-1407083-638913169364597509.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يصل إلى بيروت مساء اليوم، موفد الأمين العام لجامعة الدول العربية الي لبنان السفير حسام زكي، في زيارة رسمية تستغرق يومين.
Advertisement
ومن المقرر أن يلتقي غداً الخميس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام. 
كما ستشمل لقاءاته وزير الخارجية يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
وتهدف الزيارة الى التأكيد على "الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها بما يمكن لبنان من مواجهة التحديات الضخمة الماثلة امامه، وفي مقدمتها اعادة الاعمار واعادة تنشيط عجلة الاقتصاد".
مواضيع ذات صلة
حسام زكي لسكاي نيوز عربية: ندعو واشنطن النظر إلى أصل المشكلة وهي القضية الفلسطينية
lebanon 24
21/08/2025 04:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
حسام زكي لسكاي نيوز عربية: نأمل بعدم تصاعد الحرب للحفاظ على استقرار المنطقة
lebanon 24
21/08/2025 04:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
كارول سماحة تُحيي سهرة فنية في بيروت مساء اليوم
lebanon 24
21/08/2025 04:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
"ا ف ب": ترامب يصل إلى اسكتلندا في زيارة تستمر خمسة أيام
lebanon 24
21/08/2025 04:27:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24