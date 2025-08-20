حسام زكي يصل بيروت مساءً.. ولقاءات بارزة تستمر ليومين

يصل إلى مساء اليوم، موفد لجامعة الي السفير حسام زكي، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلتقي غداً الخميس رئيس الجمهورية ، ورئيس الحكومة نواف سلام.

كما ستشمل لقاءاته يوسف رجي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وتهدف الزيارة الى التأكيد على "الوقوف الى جانب في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها بما يمكن لبنان من مواجهة التحديات الضخمة الماثلة امامه، وفي مقدمتها اعادة الاعمار واعادة تنشيط عجلة الاقتصاد".