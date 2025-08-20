27
لبنان
من "حزب الله".. رسالة جديدة إلى الحكومة
Lebanon 24
20-08-2025
|
13:20
نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مسؤولٍ بارز في "
حزب الله
" قوله، اليوم الأربعاء، إنه على
الحكومة اللبنانية
إعادة النظر في خطتها لنزع سلاح "الحزب".
وكانت الحكومة صوّتت قبل أسبوعين على إقرار خطة أميركية لنزع سلاح "حزب الله" وجماعات مسلحة أخرى، وفرض احتكار الدولة للسلاح.
ويوم الإثنين، قال المبعوث الأميركي توم براك بعد لقائه الرئيس اللبناني
جوزيف
عون إن
القادة
اللبنانيين "قاموا بدورهم" وأن "ما نحتاجه الآن هو أن تقوم
إسرائيل
بالخطوة المقبلة في
لبنان
".
وحالياً، فإن براك ينتظر رداً من إسرائيل على الورقة التي قدمها إلى لبنان وتضمنت بند نزع سلاح "حزب الله"، وهي الوثيقة التي وافقت الحكومة على بنودها. لكن في المقابل، فإنَّ يقول مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" يوسف
الزين
لـ"ذا ناشيونال" إن "الحزب لا يتوقع عودة براك برد إسرائيلي إيجابي".
واتهم الزين
الولايات المتحدة
وحلفاءها بـ"تطبيق ما يريده الكيان
الإسرائيلي
بأسرع وقت ممكن حتى لو كان ذلك على حساب استقرار لبنان"، داعياً الحكومة إلى "التراجع وإعادة التقييم، ليس فقط انتظار الرد أو الموافقة
الإسرائيلية
على الورقة الأميركية، بل تصحيح قرار قد يضع البلاد في وضع غير مستقر".
واعتبر الزين أنَّ لبنان يتعرض لضغوط لتقديم "هدايا مجانية" لإسرائيل "من دون أي ضمانات في المقابل"، حتى مع استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال 5 مواقع استراتيجية في
جنوب لبنان
وشن هجمات شبه يومية على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في تشرين الثاني الماضي.
