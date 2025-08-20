من "حزب الله".. رسالة جديدة إلى الحكومة

نقلت صحيفة "ذا ناشيونال" عن مسؤولٍ بارز في " " قوله، اليوم الأربعاء، إنه على إعادة النظر في خطتها لنزع سلاح "الحزب".

وكانت الحكومة صوّتت قبل أسبوعين على إقرار خطة أميركية لنزع سلاح "حزب الله" وجماعات مسلحة أخرى، وفرض احتكار الدولة للسلاح.

ويوم الإثنين، قال المبعوث الأميركي توم براك بعد لقائه الرئيس اللبناني عون إن اللبنانيين "قاموا بدورهم" وأن "ما نحتاجه الآن هو أن تقوم بالخطوة المقبلة في ".

وحالياً، فإن براك ينتظر رداً من إسرائيل على الورقة التي قدمها إلى لبنان وتضمنت بند نزع سلاح "حزب الله"، وهي الوثيقة التي وافقت الحكومة على بنودها. لكن في المقابل، فإنَّ يقول مسؤول العلاقات الإعلامية في "حزب الله" يوسف لـ"ذا ناشيونال" إن "الحزب لا يتوقع عودة براك برد إسرائيلي إيجابي".

واتهم الزين وحلفاءها بـ"تطبيق ما يريده الكيان بأسرع وقت ممكن حتى لو كان ذلك على حساب استقرار لبنان"، داعياً الحكومة إلى "التراجع وإعادة التقييم، ليس فقط انتظار الرد أو الموافقة على الورقة الأميركية، بل تصحيح قرار قد يضع البلاد في وضع غير مستقر".

واعتبر الزين أنَّ لبنان يتعرض لضغوط لتقديم "هدايا مجانية" لإسرائيل "من دون أي ضمانات في المقابل"، حتى مع استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال 5 مواقع استراتيجية في وشن هجمات شبه يومية على الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه في تشرين الثاني الماضي.