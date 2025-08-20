Advertisement

لبنان

توقيف 3 إرهابيين بعملية أمنية.. بيان توضيحي للجيش

Lebanon 24
20-08-2025 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1407095-638913187856999740.jpg
Doc-P-1407095-638913187856999740.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
Advertisement

ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت مديرية المخابرات عملية أمنية عند مدخل مدينة صيدا، وأوقفت الفلسطينيين (ن.ع.) و(ا.ح.) و(م.خ.) لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية ومشاركتهم في عديد من الأعمال الإرهابية داخل مخيم عين الحلوة. كما أنهم مطلوبون لاتجارهم بالأسلحة الحربية وتهريبها من سوريا إلى داخل الأراضي اللبنانية، وإطلاقهم النار. 
بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

 
مواضيع ذات صلة
بيان توضيحيّ لـ"حماس"
lebanon 24
21/08/2025 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحيّ من بلديّة بعلشميه
lebanon 24
21/08/2025 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان توضيحي من أوجيرو.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
21/08/2025 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
لصون نزاهته المؤسسية... بيان توضيحي من مصرف لبنان
lebanon 24
21/08/2025 04:27:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24