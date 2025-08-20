توقيف 3 إرهابيين بعملية أمنية.. بيان توضيحي للجيش

Advertisement

صدر عن - البيان الآتي:ضمن إطار الرصد والملاحقة الأمنية للتنظيمات الإرهابية، نفّذت عملية أمنية عند مدخل مدينة ، وأوقفت (ن.ع.) و(ا.ح.) و(م.خ.) لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية ومشاركتهم في عديد من الأعمال الإرهابية داخل . كما أنهم مطلوبون لاتجارهم بالأسلحة الحربية وتهريبها من إلى داخل الأراضي ، وإطلاقهم النار.بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص.