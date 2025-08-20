Advertisement

لبنان

حملة تطالُ "OMT" و "Whish".. هذه حقيقتها

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-08-2025 | 13:57
A-
A+
Doc-P-1407101-638913202812155638.PNG
Doc-P-1407101-638913202812155638.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتشرت أخبار في الساعات الماضية مفادها أن شركتي "OMT" و "Whish money" ستُدرجان على لائحة العقوبات، وأن المواطنين تهافتوا إلى مكاتب الشركتين لسحب الأموال العائدة لهم خوفاً من فقدانها.
Advertisement


"لبنان24" تواصل مع شركة "OMT" التي ردّت على تلك الأخبار واصفة إياها بـ"المغلوطة"، معلنة أنها تتعرض لحملة مغرضة تستهدفها، مشيرة إلى أنها مستمرة وبشكل طبيعي في تقديم خدماتها لزبائنها.


وفي ردّها، قالت الشركة: "تُستهدف شركة OMT في الآونة الأخيرة بحملة تهدف إلى تشويه صورتها والنيل من سمعتها وصدقيتها عبر نشر أخبار مغلوطة وعارية عن الصحّة".


وأضافت: "في هذا السياق، يهمّ OMT توضيح ما يلي: أوّلًا: تعمل شركة OMT منذ تأسيسها في العام 1998 وفق الأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن الشفافية الكاملة في كل عملياتها المالية. وتلتزم الشركة التزامًا كاملًا بكافة تعاميم مصرف لبنان، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الامتثال المالي، كما تخضع العمليات للتدقيق وفقًا للوائح العقوبات المحلّية والدولية (OFAC, EU, HM, UN...)".


وتابعت: "تحثّ OMT على توخّي الحذر والتحقّق من صحّة الأخبار والمعلومات قبل نشرها، كما تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يساهم في نشر أو الترويج لهذه الأخبار المضللة".


وختمت: "تؤكّد OMT على أنّها مستمرّة وبشكل طبيعي في تقديم خدماتها لزبائنها عبر فروعها الرئيسية ومراكزها المنتشرة على  الأراضي اللبنانية كافة، وعبر تطبيق OMT Pay".


ردّ من "Whish"


بدوره، قال متحدث باسم شركة "Whish money" لـ"لبنان24" إنَّ الأخبار المتداولة عارية من الصحة جملة وتفصيلاً، قائلاً إن كل مكاتب الشركة مفتوحة والخدمات مستمرة ولا صحة لأي أخبار تروج لأي كلام عكس ذلك.


وذكر المتحدث أنَّ الشركة تتعاون مع أكبر الشركات المعنية بالخدمات المالية حول العالم، مؤكداً أن "الحملات المغرضة لن تنال من سمعة WHISH ولن تؤثر على عملها وخدمتها للناس".
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
هذه حقيقة معسكر التدريب العائد إلى "الجماعة" و"حماس"
lebanon 24
21/08/2025 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"ميتا" تشنّ حملة على سارقي المحتوى وتوقف أرباحهم على "فيسبوك"
lebanon 24
21/08/2025 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"يديعوت أحرونوت": إيران تشنّ حملة ضدّ عملاء "الموساد"
lebanon 24
21/08/2025 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24
"ورقة عمل أميركية" حملها باراك للبدء بسياسة "الخطوة - خطوة"
lebanon 24
21/08/2025 04:28:13 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24