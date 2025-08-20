سلمى مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة المختصّ، صورة المفقودة: سلمى محمد بابلي (مواليد عام 2006، الجنسية) التي غادرت بتاريخ 18-08-2025 منزل ذويها الكائن في محلة أنفه إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.