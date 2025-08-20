Advertisement

لبنان

سلمى مفقودة.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 13:58
صـدر عـن المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقـات العامّـة البـلاغ التّالــي:

تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، صورة المفقودة: سلمى محمد بابلي (مواليد عام 2006، سورية الجنسية) التي غادرت بتاريخ 18-08-2025 منزل ذويها الكائن في محلة أنفه إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه.
لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّ معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة الهري في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم 541481-26 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
