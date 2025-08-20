ما جديد العلاقة بين الجيش و "حزب الله"؟

قالت أوساط صحفية، اليوم الأربعاء، إنَّ العلاقة بين " " والجيش "جيدة"، مؤكدة أن "هناك تواصل بين الطرفين".

وذكرت الأوساط أن هناك توافق على بقاء الشارع هادئاً وسط عدم وجود أي رغبة في وقوع تصادمٍ بين الجيش و "حزب الله"، وأضاف: "كذلك، هناك تعهد بألا تخرق الشارع أي أعمالٍ خارجة عن القانون أقله حتى تاريخ 31 آب ذكرى تغييب الإمام ورفيقيه".

وتلفت الأوساط إلى أنَّ "الدولة باقية على قرارها في حصرية السلاح وسط معطيات عن إمكانية تأجيل تسليم خطة الجيش من آخر آب حتى منتصف أيلول"، مُؤكدة أن " ستأخذ بعين الاعتبار الاستقرار والسّلم الأهلي كأولوية".

وأضافت: "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في أكثر من ملف يحمله كل من الموفد الأميركي توماس والمبعوثة الأميركية السابقة من الجانب إلى ".

الأوساط ذاتها قالت إنَّ "حزب الله ليس ضد التصويت على حصرية السلاح، لكنه يرفضُ مبدأ وضع جدولي زمنيّ لذلك".

في المقابل، تتحدث الأوساط عن أن العلاقة بين و "حزب الله" مقطوعة، في حين أن العلاقة أقل من طبيعية بين الرئاسة الأولى وعين بالرغم من جهود الوسطاء.