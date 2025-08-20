Advertisement

لبنان

ما جديد العلاقة بين الجيش و "حزب الله"؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:19
A-
A+
Doc-P-1407109-638913219868635840.webp
Doc-P-1407109-638913219868635840.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت أوساط صحفية، اليوم الأربعاء، إنَّ العلاقة بين "حزب الله" والجيش "جيدة"، مؤكدة أن "هناك تواصل بين الطرفين".
Advertisement
 
وذكرت الأوساط أن هناك توافق على بقاء الشارع هادئاً وسط عدم وجود أي رغبة في وقوع تصادمٍ بين الجيش و "حزب الله"، وأضاف: "كذلك، هناك تعهد بألا تخرق الشارع أي أعمالٍ خارجة عن القانون أقله حتى تاريخ 31 آب ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه".
 
وتلفت الأوساط إلى أنَّ "الدولة باقية على قرارها في حصرية السلاح وسط معطيات عن إمكانية تأجيل تسليم خطة الجيش من آخر آب حتى منتصف أيلول"، مُؤكدة أن "المؤسسة العسكرية ستأخذ بعين الاعتبار الاستقرار والسّلم الأهلي كأولوية".
 
 وأضافت: "الأسبوع المقبل سيكون حاسماً في أكثر من ملف يحمله كل من الموفد الأميركي توماس براك والمبعوثة الأميركية السابقة مورغان أورتاغوس من الجانب الإسرائيلي إلى لبنان".
 
الأوساط ذاتها قالت إنَّ "حزب الله ليس ضد التصويت على حصرية السلاح، لكنه يرفضُ مبدأ وضع جدولي زمنيّ لذلك".
 
في المقابل، تتحدث الأوساط عن أن العلاقة بين بعبدا و "حزب الله" مقطوعة، في حين أن العلاقة أقل من طبيعية بين الرئاسة الأولى وعين التينة بالرغم من جهود الوسطاء.

مواضيع ذات صلة
جعجع عن العلاقة بين حزب الله والتيار الوطني الحر: "الله يباركلن ببعضن"
lebanon 24
21/08/2025 04:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
توازن هادئ في العلاقة بين عون - حزب الله "رغم الضغوط"
lebanon 24
21/08/2025 04:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد جلسة الحكومة بشأن "سلاح حزب الله"؟
lebanon 24
21/08/2025 04:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
نقطة في مرمى إسرائيل و "حزب اللّه" معًا
lebanon 24
21/08/2025 04:28:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:32 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24