لبنان

حدث أمني في بعلبك.. اشتباك بين الجيش ومسلحين

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:31
Doc-P-1407111-638913225049478517.jpg
Doc-P-1407111-638913225049478517.jpg photos 0
أفادت معلومات "لبنان24" عن حصول تبادل لإطلاق النار بين عناصر من الجيش من جهة ومسلحين من جهة أخرى.
وعلى الأثر، سُجل انتشار كثيف للجيش عند مداخل حي الشراونة ودار الواسعة.
 
 
 
 
 
