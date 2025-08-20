Advertisement

لبنان

بعد الغارة على طريق البازورية.. استهداف إسرائيليّ لأطراف أنصار وعبا

Lebanon 24
20-08-2025 | 14:46
شنّ العدو الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، غارة جوية استهدفت أطراف بلدتي عبا وأنصار في جنوب لبنان.
وأفاد شهود عيان بأن الغارة كانت عنيفة، وقد أسفرت عن دوي انفجار شديد.


وسبق هذه الغارة استهداف آخر لسيارة في محلة الحوش على طريق البازورية في الجنوب، ما أسفر عن سقوط إصابات.


بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدتي عبا وأنصار في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ANPh5sYu3t

lebanon 24 (@Lebanon24) August 20, 2025
