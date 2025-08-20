بعد الغارة على طريق البازورية.. استهداف إسرائيليّ لأطراف أنصار وعبا

Advertisement

وأفاد شهود بأن الغارة كانت عنيفة، وقد أسفرت عن دوي انفجار شديد.وسبق هذه الغارة استهداف آخر لسيارة في محلة على طريق في الجنوب، ما أسفر عن سقوط إصابات.بالفيديو.. غارة إسرائيلية تستهدف أطراف بلدتي عبا وأنصار في جنوب لبنان#lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ANPh5sYu3t— 24 (@Lebanon24) August 20, 2025