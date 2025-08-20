Advertisement

لبنان

توتر حدودي.. هذا ما يجري في محيط بلدة كفرشوبا

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:19
أطلق موقع العدو الإسرائيلي في رويسات العلم بمنطقة مرتفعات كفرشوبا جنوبي البلاد، رشقات نارية باتجاه أطراف البلدة، وفق ما أفادت قناة "الميادين".
