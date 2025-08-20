Advertisement

لبنان

بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:26
Doc-P-1407148-638913292234091537.jpg
Doc-P-1407148-638913292234091537.jpg photos 0
أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الأربعاء، استهداف ما زعم أنه "بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق في جنوب لبنان".
وقال مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنَّ "وجود مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية، ومنصات الإطلاق التي تعرضت للهجوم يُشكل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".
 
