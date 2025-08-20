بعد غارات الجنوب.. بيانٌ إسرائيليّ عن لبنان

أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الأربعاء، استهداف ما زعم أنه "بنى تحتية تابعة لحزب الله ومستودعات أسلحة ومنصات إطلاق في ".

Advertisement

وقال مُتحدث باسم الجيش إنَّ "وجود مستودعات الأسلحة، والبنية التحتية، ومنصات الإطلاق التي تعرضت للهجوم يُشكل انتهاكًا للتفاهمات بين ولبنان"، وختم: "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لإسرائيل".