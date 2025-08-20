الخوري: القرى التي سمحت للجيش بالدخول لم تُستهدف بالقصف

Advertisement

كتب ، على منصة "إكس": "قرى عديدة في الجنوب لم يتم قصفها أو الاعتداء على اهلها... والسبب... هذه القرى طلبت من ان يتواجد داخلها ليحميها... ولم تسمح لأي مجموعة مسلحة غير شرعية أن تخزّن سلاحاً أو أن تنشر راجمات صواريخ على اراضيها...".وشدد على أن "من يحمي أهل الجنوب وكلّ هو الجيش... والجيش فقط".