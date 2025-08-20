Advertisement

لبنان

الخوري: القرى التي سمحت للجيش بالدخول لم تُستهدف بالقصف

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:32
A-
A+
Doc-P-1407151-638913296766600369.png
Doc-P-1407151-638913296766600369.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب وزير الصناعة جو عيسى الخوري، على منصة "إكس": "قرى عديدة في الجنوب لم يتم قصفها أو الاعتداء على اهلها... والسبب... هذه القرى طلبت من الجيش اللبناني ان يتواجد داخلها ليحميها... ولم تسمح لأي مجموعة مسلحة غير شرعية أن تخزّن سلاحاً أو أن تنشر راجمات صواريخ على اراضيها...".
Advertisement

وشدد على أن "من يحمي أهل الجنوب وكلّ لبنان هو الجيش... والجيش فقط".
 
مواضيع ذات صلة
سموتريتش: القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن يعاد بناؤها
lebanon 24
21/08/2025 04:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنسمح بدخول البضائع تدريجيا وبشكل خاضع للسيطرة إلى غزة عبر تجار محليين
lebanon 24
21/08/2025 04:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس: لن نسمح لحماس بالدخول للمنطقة الإنسانية في رفح
lebanon 24
21/08/2025 04:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
طائرة إسرائيلية تستهدف موقعا لتجمع مقاتلي العشائر قرب قرية عريقة في ريف السويداء الشمالي (سكاي نيوز)
lebanon 24
21/08/2025 04:30:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2025-08-20
16:47 | 2025-08-20
16:33 | 2025-08-20
16:30 | 2025-08-20
16:29 | 2025-08-20
16:26 | 2025-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24