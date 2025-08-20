Advertisement

لبنان

آخر خبر عن غارة الحوش.. كم بلغ عدد المصابين؟

Lebanon 24
20-08-2025 | 16:29
Doc-P-1407155-638913300887448742.PNG
Doc-P-1407155-638913300887448742.PNG photos 0
أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأربعاء، إصابة 7 أشخاص بجروح إثر الغارة الإسرائيلية التي استهدفت بلدة الحوش - قضاء صور في جنوب لبنان.
وإثر غارة الحوش، استهدف العدو الإسرائيليّ بلدة أنصار، كما استهداف أطراف بلدة سيناي في جنوب لبنان.
 
 
 
 
 
 
