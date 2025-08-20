27
لبنان
آخر خبر عن غارة الحوش.. كم بلغ عدد المصابين؟
Lebanon 24
20-08-2025
|
16:29
أعلنت
وزارة الصحة العامة
، اليوم الأربعاء، إصابة 7 أشخاص بجروح إثر الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفت بلدة
الحوش
-
قضاء صور
في
جنوب لبنان
.
وإثر غارة الحوش، استهدف العدو الإسرائيليّ بلدة
أنصار
، كما استهداف أطراف بلدة سيناي في جنوب
لبنان
.
