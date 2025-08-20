Advertisement

لبنان

البابا في لبنان اواخر تشرين الثاني و"زيارة دعم" من الجامعة العربية

Lebanon 24
20-08-2025 | 22:11
A-
A+
Doc-P-1407183-638913499927727015.jpg
Doc-P-1407183-638913499927727015.jpg photos 0
في خضم التطورات السياسية والديبلوماسية المرتبطة باستحقاق التجديد للقوات الدولية الذي يبدو مفصلياً وحاسماً هذه المرة وبملف "حصرية السلاح"، لم يكن ممكناً تجاهل أهمية ما كشفه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من أن البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان قريباً.
وإذ قال الراعي خلال مقابلة تلفزيونية أنّه لم يتم بعد تحديد موعد الزيارة، إلا انّها قريبة وقد تكون قبل كانون الأول، تحدثت تقارير إعلامية عن ترجيح تحديد موعد الزيارة في أواخر تشرين الثاني المقبل.
 
وكتبت" النهار": اكتسب الكشف عن هذا التطور دلالات كبيرة وسط التطورات التي يجتازها لبنان، إذ أن البطريرك الراحل فرنسيس الذي كان يرغب في القيام بزيارة لبنان لم يتمكن من ذلك نظراً إلى الاحداث الدراماتيكية التي عصفت بلبنان وحالت مرات دون تثبيت موعد للزيارة. ولذا يكتسب الكشف عن زيارة البطريرك لاوون الرابع عشر شهادة بارزة للغاية لاهتمام البابا الجديد بلبنان كأولوية أساسية، فيما هو يخرج بدأب من إرث أزماته وحروبه ويستعيد سيادته واستقلاله الناجزين. وسيكون لهذا التطور أصداء دافعة بقوة لمسار إعادة الثقة الخارجية بلبنان باعتبار أن زيارة رأس الكنيسة الكاثوليكية للبنان ستشكل قوة دفع جديدة للبنان الرسالة التعددية ووطن التعايش والانفتاح في ظروف انتقالية بالغة الأهمية. 
 
ديبلوماسيا ،وصل إلى بيروت مساء امس، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية  السفير حسام زكي، في زيارة رسمية تستغرق يومين موفداً من الامين العام احمد ابو الغيط.
 ومن المقرر ان يلتقي اليوم الخميس الرؤساء جوزاف عون ونبيه بري ونواف  سلام. كما ستشمل لقاءاته الوزير رجّي وقائد الجيش العماد رودولف هيكل .
وتهدف الزيارة الى التأكيد على «الوقوف الى جانب الدولة اللبنانية في مساعيها لبسط سيطرتها على كامل اراضيها، وحصر السلاح بيدها، بما يُمكّن لبنان من مواجهة التحديات الضخمة الماثلة امامه، وفي مقدمتها اعادة الاعمار واعادة تنشيط عجلة الاقتصاد».
