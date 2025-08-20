Advertisement

لبنان

مسؤول خليجي زار بيروت لساعات والتقى الوفد الأميركي

Lebanon 24
20-08-2025 | 22:27
A-
A+
Doc-P-1407186-638913509882960125.jpg
Doc-P-1407186-638913509882960125.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب رضوان الذيب في" الديار": وضع الموفد الاميركي برئاسة توماس براك موفدا خليجيا رفيع المستوى في نتائج لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين قبل انتقاله الى اسرائيل، واشارت معلومات مؤكدة ان المسؤول زار بيروت لساعات والتقى الوفد الاميركي في احد فنادق العاصمة بعد انتهاء اجتماعه مع المسؤولين الرسميين.
Advertisement
 
وحسب اوساط سياسية، الصورة ما زالت ضبابية، لكن الخلاصة العامة لكلام براك مع المسؤولين تشديده على الاستقرار الأمني واشراك الطائفة الشيعية بالحل التوافقي كما تناول معهم الخطاب الأخير للامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وما أطلقه من مواقف، والسؤال، هل التهديدات التي أطلقها الشيخ نعيم قاسم دفعت الاميركيين الى العودة الى ورقة بري ـ براك التي اسقطتها بعض دول أعضاء الخماسية بالاصرار على نزع سلاح حزب الله اولا قبل الاعمار ووقف الاعتداءات .
 
وحسب الاوساط، فان ما طرحه براك في زيارته الاخيرة هو جزء من بنود ورقته مع الرئيس بري مع توافق الجميع بان الكرة الان في الملعب الاسرائيلي اولا وبعدها السوري.
وتشير الاوساط، بان كلام الشيخ نعيم قاسم كان واضحا جدا بقوله: المشكلة تكمن في الاحتلال الاسرائيلي وطالما الاحتلال في ارضنا لا يمكن البحث في سحب سلاح المقاومة، هذا الموقف يتلاقى مع طرح رئيس الجمهورية خلال الزيارة الثانية لبراك الى لبنان، وقال عون للموفد الاميركي: كيف يمكن ان نطلب من حزب الله تسليم سلاحه، والاغتيالات قائمة، والقصف مستمر، والاعمار متعثر؟ فرد براك: اذا سهلنا هذه الامور، هل يسلم حزب الله سلاحه؟ فرد عون: الجواب عند الرئيس بري.
 
وحتى صدور القرار الاسرائيلي، الجميع في غرفة الانتظار مع استمرار الاتصالات بين الرؤساء الثلاثة وان كانت بخجل بين بري وسلام، فيما التواصل لم ينقطع بين بعبدا وعين التينة رغم عدم صعود بري الى القصر الجمهوري امس، كما كان يحصل كل يوم أربعاء من كل اسبوع، فيما العلاقة بين رئيس الجمهورية وحارة حريك متواصلة عبر الخطوط المعروفة.
 
مواضيع ذات صلة
الحجار التقى الخير ووفودًا من بيروت وبحث ملفات إنمائية وخدماتية
lebanon 24
21/08/2025 08:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول خليجي سابق ينصح عون بالتأنّي في ملفّ السلاح
lebanon 24
21/08/2025 08:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام بحث شؤونًا إنمائية والتقى الفرزلي ووفوداً من عكار
lebanon 24
21/08/2025 08:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب جنبلاط التقى وفوداً بلدية وأهلية واغترابية في المختارة
lebanon 24
21/08/2025 08:59:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:55 | 2025-08-21
01:54 | 2025-08-21
01:45 | 2025-08-21
01:44 | 2025-08-21
01:36 | 2025-08-21
01:34 | 2025-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24